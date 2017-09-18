Trabzonspor - Başakşehir maçının yazar yorumları - Trabzonspor - Başakşehir maç sonucu

HALUK AYYILDIZ: BURAK DEMEK GOL DEMEK

Ersun Yanal geçiş döneminde şunu yapıyor; yeni oyunculardan kurulu oldukları için birbirlerini tanıyan isimleri oynatmayı tercih ediyor ve takımdaşlık açığı da ancak ve ancak bu yöntemle kapatabiliyor.

Örneğin Kucka-Sosa, Milan’da beraber oynadılar. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı altyapıdan tanışıyorlar. Burak Yılmaz özel adam, yoruma gerek yok. Olcay da Yusuf Yazıcı ile geçen yıldan kalma ‘kanka’lar. Pereira ve Mas kanatlarda zaten vardılar. Burada tek sorun Okay-Mustafa Akbaş ikilisinde. Dikkat edin, penaltıya sebebiyet veren de Mustafa’ydı. Durica, Uğur Demirok ve Hubocan gibi stoper bolluğunda neden bu riske giriliyor? Tabii ki bunu Ersun hoca söyleyecektir.

Gelelim maça... Trabzon oyuna çok dengeli başladı. Her topa baskı yaptı, adam adama oynadı. Başakşehirli futbolcuların neredeyse yüzünü kaleye hiç döndürmediler. Sosa-Kucka orta sahada diri oynadılar. 10 numara Yusuf da kaptan Burak Yılmaz’ı besledi. Ancak Burak sakat sakat oynadığından hep temkinliydi. Düşünün... O, bu haldeyken bile 2 gol atmasını bildi. Neyse, Abdülkadir Ömür’den bahsedelim... Gençlerbirliği maçında Ersun Yanal ilk kez 45 dakika görev verdi, harika oynadı. Sonrası ilk kez Başakşehir’e karşı 11’de. Görevi, Clichy’ye adım attırmamaktı, başardı da.... Sonraki görevi, Yusuf’a top taşımaktı, bunu da yaptı hem de 18 yaşında. Daha ne yapsın ki Trabzonspor’un Messi’si!

BURAK YILMAZ DURMUYOR! Trabzonspor’da Burak Yılmaz fırtınası tam gaz sürüyor... Çin’den sonra Bordo-Mavili forma altında adeta yeniden doğan Kral, Başakşehir’i de boş geçmedi. İki kez ağları sallayan Burak Yılmaz’ın golleri 3 puan için yeterli olmazken, 32 yaşındaki forvet, bu sezon 4. lig maçında 5. kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Onur ve Uğur Demirok’un yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan Kral, Trabzonspor formasıyla Başakşehir’e karşı forma giydiği 5. lig maçında 7 golünü attı.

Bordo-Mavililer ikinci yarıya da etkili başladı. Pres yaparak rakibinin direncini kırdı. 49’daki hatayı da Burak, affetmedi. Kaptanlık pazubendinin hakkını verdi. Burak büyük özveriyle oynuyor. Sakatlanıyor, “Oynamam” demiyor. Bunu en iyi ben biliyorum, tebrik ediyorum Burak’ı. 32 yaşında olmasına rağmen herkese örnek oluyor. Burak demek, gol demek... 4 maçta 5 gol atabilmek büyük iştir... Lucescu, Trabzon’un maçını ilk kez izledi. 11’de 6 yerlisi olan bir takımı takip etti. Merak ediyorum, Abdülkadir Ömür ile ilgili ne düşünüyor? Ya da Olcay Şahan’ı almayışını nasıl değerlendiriyor, sanırım açıklayacaktır. Sonuç olarak Trabzon, Şampiyonlar Ligi’nin kapısından dönen, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Başakşehir’i İstanbul’da Mevlüt’ün son anda attığı beraberlik gölüyle mağlup edemedi ama bir puan almasını da bildi.

ESTEBAN GELİYOR

Onur’un yokluğunda Esteban’a ne zaman şans verilse, Kosta Rikalı kaleci elinden geleni yapıyor.

BÜYÜK GOLCÜ

Burak Yılmaz anlatılmaz, yazılır. Büyük golcü... Türkiye standartlarının üzerinde bir golcü... Onu tekrar Trabzon’a kazandıran Muharrem Usta yönetimine teşekküre diyoruz. Burak futbolu bıraktığında, şimdiden söylüyorum ki Trabzonspor’da görev verilsin.

BÜLENT YAVUZ: VERİLEN İKİ PENALTI DA DOĞRUYDU

Başakşehir-Trabzonspor mücadelesi... İki tane penaltı var. Burak Yılmaz, ceza alanına girince Volkan Babacan elleriyle, ayağıyla ve vücuduyla Burak’ı bozuyor. Hakem Halis Özkahya’nın kararı çok doğru... İkinci penaltıya gelince; Mustafa Akbaş havada kollarıyla alan büyütüyor, haliyle topun geçmesini engelliyor. Penaltı yüzde 100 doğru karardı. Özkahya, 90. dakikada Burak’a sarı kart gösterdi. Bu kart, itirazdan ve hakem kararını protestodan. Özkahya yüzde yüz doğru karar verdi. Ancak akabinde Burak Yılmaz’ın ağzından dökülen saygısız ve ayıp bir kelime var. Hakem duysa gereğini yapardı. Maç içinde Emre Belözoğlu’nun da bu tür bir serzenişi vardı. O da yine saygı çerçevesinde kabul edilemezdi.

Trabzonspor - Başakşehir