Trabzonspor'dan örnek davranış

Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Başakşehir- Trabzonspor karşılaşmasında, güvenlik görevlileri ev sahibi taraftarların arasında oturan iki Bordo-Mavili minik taraftarın üzerindeki formanın çıkarılması istemiş, çocukların babası bu duruma tepki gösterse de çocuklar üzerinde formaları çıkarmıştı. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanan bu olayın ardından harekete geçen Trabzon yönetimi, ‘Renklerin Kardeşliği’ adı verilen uygulama başlattı. Bu doğrultuda bugün oynanacak Trabzon-Alanya maçı öncesi seremoniye çıkacak olan minik çocuklar Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın renklerinden oluşan tişörtleri giyip sahaya çıkacak.



FENERBAHÇE DE YER ALIYOR

18 Süper Lig takımının renklerinden oluşan tişörtler arasında Fenerbahçe’nin forma renkleri Sarı-Lacivert de olacak. Bu durumun, 2010-2011 sezonundan itibaren yaşanan gerginliğin biraz da olsa yumuşatılması anlamına geldiği yorumları yapıldı. Bu uygulamanın Türk futbolunda örnek teşkil edeceği ifade edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER