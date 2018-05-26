Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, “Hocamız 2 gün içinde takıma katılacak ve yerli bir isim olacak.'' dedi. Yeni hocasını belirleyen fakat henüz açıklamayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına erken başladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sümer, ''Teknik direktörün de resmi olarak takıma katılmasıyla transfer çalışmaları da hızlanacak” şeklinde konuştu.

''BİZE GEL UMAR''

Bordo-Mavililer’de teknik direktör arayışında ismi geçen Fatih Tekke, en güçlü hoca adayı olarak görülüyor. Fırtına'da Umar aminu transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Hüseyin Çimşir’in Mustafa Akçay ile birlikte çalıştırdığı dönemde Osmanlıspor’dan öğrencisi olan Aminu’ya telefon açarak Trabzon’a resmen davet ettiği öğrenildi.