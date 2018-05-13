Maça hızlı başlayan Muratbey Uşak, Tayfun Erülkü, Calloway ve Carmichael ile sayı bulurken Trabzonspor, Burak Eşlik ve Alper Saruhan ile bu sayılara karşılık verdi. 4. dakikada konuk ekip 11-10 geçti. Oyun üstünlüğünü ele alan Muratbey Uşak, Şafak Edge, Calloway, Carmichael, Tayfun Erülkü ve Murat Kozan'la bulduğu sayılarla ilk periyodu 6 sayı farkla 26-20 önde tamamladı.

Kırmızı-siyahlı takım ikinci periyotta Carmichael'in ürettiği sayılarla 15. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 26-34. Karşılaşmaya ağırlığını koyan bordo-mavili takımın Eldridge, Burak Eşlik ve Bora Hun Paçun'un attığı basketlerine, Calloway, Murat Kozan ve Carmichael ile karşılık veren Muratbey Uşak, soyunma odasına 43-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Carmichael, Savaş Edge'nin basketleriyle başlayan Muratbey Uşak, 25. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 49-56. Trabzonspor, Bora Hun Paçun ve Burak Eşlik'in sayılarıyla farkı azaltmaya çalışırken konuk ekip, Carmichael ile bulduğu sayılarla final periyoduna 12 sayı farkla 73-61 üstün girdi.

Karşılaşmada son çeyrek karşılıklı atılan basketlerle geçti. Trabzonspor, Alper Saruhan, Eldridge ve Burak Eşlik ile sayı bulurken konuk ekip, Carmichael ve Murat Kozan ile sayı üretti. 35. dakikayı konuk ekip, yine 12 sayı farkla (69-81) önde geçti. Son bölümlerde iki takım da genç oyuncularıyla mücadele verdi. Final periyodunun en etkili iki ismi Murat Kozan ve Carmichael ile sayılar bulan Muratbey Uşakspor, Trabzonspor'u deplasmanda 91-76 mağlup etti.

Bu arada İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen A Milli Takım oyuncusu Emre Mor'un babası Ersoy Mor, Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz'ın misafiri olarak maçı izledi.