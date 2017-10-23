Trabzonspor seçime gidebilir

Trabzonspor’da kriz gittikçe büyüyor...



Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal’la yollar ayrılırken, Yeni Malatya mağlubiyeti bardağı taşırdı, tüm eleştiri okları başkan Muharrem Usta’ya çevrildi. Geçtiğimiz gece 6 yönetici görevi bıraktıklarını açıklarken, başkan Usta, görev süresi boyunca istifalarla sarsıldı. 6 Aralık 2015’te başkanlık koltuğuna oturan Muharrem Usta ve yönetim kurulu, çalkantılı bir döneme imza attı. Yaklaşık 2 yıldır başkan olan Usta’nın yönetiminden bugüne kadar 11 yönetici çeşitli dönemlerde istifalarını vererek görevlerinden ayrıldı.



686 GÜNDE 11 İSTİFA

29 Temmuz 2016’da Suat Şen, 3 Ağustos 2016’da Zeki Öztürk, 29 Aralık 2016’da Asım Ören ve 14 Temmuz 2017’de Orhan İlarslan istifa eden isimler olmuştu. Bu yöneticilerin yerine ise yedek listede yer alan bazı yöneticiler asil listeye dahil edilmişti. Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından 18 Ekim 2017’de Emre Aksoy, Yeni Malatya yenilgisinden sonra ise Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Özer Bayraktar, Yiğit Oğuz Duman, Nevzat Aydın, Tuncay Bekiroğlu istifa eden diğer isimler oldu. Görevde kaldığı 686 günde 11 yöneticisi istifa eden Usta’nın yanında 10 isim kalırken, Trabzonspor’da yönetimin istemi dışında kongrenin olabilmesi için yönetim kurulu üye sayısının 7’ye düşmesi gerekiyor.

Muharrem Usta

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