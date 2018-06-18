Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarında son aşamaya geldi. Okay Yokuşlu’nun da Celta Vigo’ya gitmesiyle transfer harekatına tam gaz verildi.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre, sözleşmeleri sona eren Durica, Uğur Demirok, Hubocan ve N’Doye ile yolların ayrıldığı Bordo-Mavili ekipte, daha az maliyetli isimler ön plana çıktı. Fırtına, bu doğrultuda ilk olarak Fransa’nın Caen takımında forma giyen, bonservisi elinde olan stoper Damien Da Silva’yı imza için Trabzon’a getirecek ve yıllık 700 bin Euro’dan 3 yıllık sözleşme imzalatacak. Gençlerbirliği kalecisi Hopf’un da hafta içi imza için Trabzon’da olacağı ifade edildi. Trabzonspor bu ikilinin yanında Osmanlıspor’dan 23 yaşındaki Umar Aminu’nun da işini satış opsiyonlu kiralık olarak bitirdi. Trabzonspor’un stoper için ilgilendiği Yeni Malatyaspor’lu Sadık ile de temaslar devam ediyor. Aytaç Kara-Sadık takası dışında bordo-mavililer bir miktar para verip Sadık’ı Trabzonsporlu yapacak. Aynı takımın hücum oyuncusu Adem Büyük içinde de girişimler sürüyor. Bu arada Fatih Tekke’nin İstanbulspor’a transfer olmasından sonra aynı takımda 10 numara olarak görev yapan Onur Ergün ile ön protokol yapıldığı öğrenildi.





OKAY’IN YERİNE İKİ ADAY



Okay Yokuşlu’un Celta Vigo’ya transfer olmasının ardından Trabzonspor yönetimi orta sahadaki boşluğu listesine aldığı iki aday üzerinden doldurmayı planlıyor. Trabzonspor ilk etapta bonservisi elinde olan ve en son Japonya’da forma giyen 23 yaşındaki Ronielson Da Silva Barbosa’yı bu bölge için düşünürken, Brezilya’nın Flamengo takımında forma giyen William Arao için de temaslarını sürdürüyor.