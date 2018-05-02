Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile oynadığı maçta tatsız olaylar yaşayan teknik direktör Şenol Güneş’in Siyah-Beyazlılar’dan ayrılmayı düşündüğü konuşulmaya başlanmıştı.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Galatasaray mağlubiyetinin ardından bu iddialar daha da güç- lenirken, deneyimli teknik adamın, efsanesi olduğu Trabzonspor’a geri döneceği ileri sürülmüştü... Başkan Ahmet Ağaoğlu yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Bordo-Mavililer’de Güneş’in adı ciddi şekilde dillendirilirken, camianın önde gelen isimlerinin deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesi için çalışmalara başladığı iddia edildi.

AYBABA, TÜRKİYE KUPASI KAZANMIŞTI

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu’nun yakın arkadaşı olan ve uzun yıllar birlikte çalıştığı Şenol Güneş’i ikna etmek için temaslarda bulunduğu belirtildi. Şenol Güneş’in Trabzonspor’a döneceği umudunu taşıyan Bordo-Mavili kurmayların B planı ise Samet Aybaba... Başkan Ağaoğlu’nun futbolun başına getirdiği Özkan Sümer ile iyi bir ilişkisi olan deneyimli teknik adam, daha önce Trabzonspor’da görev yapmış ve kulübe Türkiye Kupası kazandırmıştı. Aybaba’nın yanı sıra Trabzonspor’da Tolunay Kafkas’ın isminin de gündemde olduğu ifade edildi.