Trabzonspor Kulübü kurulları tarafından hazırlanan yeni tüzük taslağında devrim niteliğindeki sert maddeler tek tek ortaya çıkıyor. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre tüzük taslağına koydurulan 84. maddede göreve gelecek olan yeni yönetim kurulları istedikleri gibi artık bütçe dışı harcama yapamayacaklar, yapan yöneticilerin de tamamından müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak. Tüzükte yer alan ilginç bir madde daha dikkat çekti. Buna göre isteyen her üye başkanlığa adaylığını koyamayacak. Yeni tüzükte bir kişinin başkan adaylığını açıklaması için en az 10 yıllık üye olması gerekirken, başkanlığa adaylığını açıklayan kişinin en az 200 delegenin de ıslak imzasını alması gerekecek.

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