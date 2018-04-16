Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Osmanlıspor'la karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da yeni başkan Ahmet Ağaoğlu ve yeni yönetim kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, hep birlikte Atatürk'ün mozolesine geldi. Başkan Ağaoğlu'nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Trabzonspor Kulübü" yazılı çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunulduğu kaydedildi.

Ağaoğlu başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Millî Kulesi şeklinde yazalımKulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan başkan Ağaoğlu'nun deftere şunları yazdığı belirtildi:

"Büyük Önder Atatürk, emanet ettiğiniz cumhuriyetimizin zeki, çevik ve ahlaklı sporcularının kulübünün başkan ve yöneticileri olarak huzurundayız. Koymuş olduğunuz bu temel ilkeler doğrultusunda Trabzonspor Kulübü olarak ülke sporuna hizmet birincil önceliğimiz olacaktır. Aziz hatıranız önünde şükran ve minnetle eğiliyoruz. Ne mutlu Türküm diyene"