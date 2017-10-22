Trabzonspor: ''Zaman kenetlenme zamanıdır''

Trabzonspor yönetimi, kötü gidişatın ardından resmi sitesinden bir açıklama yaptı ve taraftarından destek istedi. Bordo mavili ekibin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Değerli Trabzonsporlular,
Kulübümüz çok zor bir dönemden geçmektedir. Tabi ki bu süreç camiamızı derinden üzmektedir. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında yaşadığımız zor dönemin ardından ikinci yarı hep birlikte nefes almış ve geleceğe umutla bakmak için kapıyı aralamıştık. Bu sezon başı ise yoğun çalışmalarla birlikte 2017-18 sezonuna daha umutla yürümek için gerekli takviyeleri yaparak takımımızı güçlendirdik.
Hep birlikte başarmak, taraftarımızın yüzünü güldürmek için çok uğraştık ve yenilenmiş bir kadroyla heyecanlı bir şekilde lige başladık. Ancak ligin ilk sekiz haftasında İstanbul deplasmanında oynadığımız üç müsabakayı kazanmaya yakın olup kaybetmememize rağmen; diğer müsabakalarda beklenmedik yenilgilerle başarısız bir dönem geçirdik. Bunun üzerine teknik adam değişikliğiyle yaparak yola devam etme kararı aldık. Ancak ilk maçımızı da maalesef talihsizlikler sonucu kaybettik.
Değerli Trabzonsporlular, bu kırılgan süreçten kulübümüzü elbirliği ile çıkarmak için birlikteliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.
Yönetimler gelip geçicidir; aslolan Trabzonspor’dur.
Kulübümüze maddi ve manevi elimizden gelen ne varsa hiçbir beklenti olmadan destek olmaya çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu aşamada kulübün ve dolayısıyla camianın kaosa sürüklenmesine ön ayak olmak, sorumluluk almaktan kaçınmak hiçbir fayda sağlamaz. Yenilgi sonrası şimdi tam zamanı diyerek ortada bırakmak hiç olmaz.
Bu anlamda istifa doğal bir haktır ancak istifaların Yönetim Kuruluna sunulmadan basına gönderilmesi, hem de tüm camia derin bir üzüntü içerisindeyken bu hareketin yapılmasının ne anlama geldiğinin taktirini siz değerli Trabzonsporlulara bırakıyoruz.
Evet herkes gibi yönetimler de doğru veya yanlış kararlar alabilir. Bu mevcut yönetimimiz için de geçerlidir.
Kimsenin şüphesi olmasın ki bu günler de geride kalacaktır.
Zaman birbirine sırtını dayayabilme zamanı, zaman kenetlenme zamanıdır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.''
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