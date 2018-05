Trabzonspor'un 30 yaşındaki deneyimli futbolcusu Olcay Şahan, gelecek sezon taraftarın desteği sayesinde hak ettikleri başarılara koşacaklarına inandığını söyledi.

Olcay Şahan, sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda inişlerle, çıkışlarla dolu bir sezon geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çeşitli zorluklar çeksek de takım olarak bir şeyi çok iyi biliyorduk. Sezon boyunca sahada skor ne olursa olsun, arkamızda her zaman siz vardınız. Bitmek bilmeyen, dağları aşan sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Biliyorum ki takımdaki her arkadaşım da benimle aynı fikirde. Sizi gururlandırmak için hepimizin elinden gelen her şeyi sahaya yansıtmaya çalıştığına emin olun. Trabzon'un göz bebeği yetenekli genç kardeşlerimin azmine, bizlerin deneyimine, bu şehrin enerjisine inanın! Önümüzdeki sezon sizlerin dillere destan desteği sayesinde hak ettiğimiz başarılara koşacağımıza olan inancım tam."