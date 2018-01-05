Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor, transfer harekatına start verdi.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. T.M. Akhisarspor, Karabükspor ile yollarını ayıran Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulübe imza attığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 32 yaşındaki yıldız futbolcu, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'de ilk önce Karabük'e gelmiştim, kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Hocamızın ne istediğini biliyorum, daha önce çok iyi bir oyuncuydu kendisi. Başkanın da çok iyi biri olduğunu duydum herkesten. Kendisi bana çok yardımcı oldu bu transferde. Her zaman gülümsüyor, çok sıcakkanlılar" ifadelerini kullandı.



Türkiye ligini değerlendiren Ukraynalı forvet Seleznyov, "Türkiye'de iyi bir seyirci topluluğu ve futbola büyük bir ilgi var. Her maç benim için ayrı bir adrenalin ve atmosfer oluyor" şeklinde konuştu.

FUTBOLA SHAKHTAR'DA BAŞLADI

Futbola Shaktar Donetsk akademi takımında başlayan Seleznyov ardından Arsenal Kiev, Shaktar Donetsk, Dnipro ve Kardemir Karabükspor formalarını giydi. Ukraynalı futbolcu T.M. Akhisarspor'da 21 numaralı formayı giyecek. Ayrıca Seleznyov, Karabükspor formasıyla 33 resmi maçta 8 gol atma başarısı göstermişti. Kariyeri boyunca 343 maça çıkan oyuncu 147 kez ağları havalandırırken 34 golün de pasını verdi. Ukrayna Milli Takım forması da giyen Selezynov milli takımda 54 maçta 11 gol kaydetti. Ukraynalı golcünün adı sezon başında Galatasaray'la da anılmıştı.

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