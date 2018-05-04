ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı tüm dünyanın beklediği tarihi görüşme öncesi, görüşmenin yeri ve zamanın belli olduğunu, detayların yakında açıklanacağını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Twitter'dan açıklama yapan ABD Başkanı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom'un Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde görüşmek istediğini ifade etti. Trump, "Görüşme için çok sayıda ülke düşünülüyor. Ancak Kuzey ve Güney Kore'nin sınırındaki Barış/Özgürlük Evi, üçüncü bir ülkeden daha sembolik, önemli ve kalıcı bir mekan olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadesini kullanmıştı.
Trump aynı zamanda "Kuzey Kore ile ilgili çok sağlam diyaloğumuz var ve Amerikalı rehinelerle ilgili saygı duyulan gelişmeler yaşandı" açıklamasında bulundu.
Rusya soruşturmasında özel savcı Robert Mueller'e ifade verecek olan Trump, kendisine yöneltilecek soruların basına sızmasının ardından da Savcı Mueller ile görüşmeyi çok istediğini çünkü Rusya ile gizli bir anlaşma söz konusu olmadığını belirtti.
Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere; "Onunla konuşmayı çok isterim. Çok fazla isterim. Him kimse benden daha fazla konuşmayı isteyemez çünkü biz yanlış hiçbir şey yapmadık. Ancak adil davranıldığından emin olmalıyım çünkü herkes açık bir şekilde cadı avı olduğunu görüyor" dedi.
Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani'nin ABD Başkanı'nın Michael Cohen'e, porno yıldızı Stormy Daniels'e verdiği 130 bin doları geri ödediğini açıklamasıyla ilgili de Trump, "Giuliani harika bir adam ancak bir gün öncesinden başladı" dedi.
Trump aynı zamanda porno yıldızı Stromy Daniels hakkında da açıklamalarda bulundu ve Daniels hakkındaki hikayelerin değişmediğini, ödeme hakkındaki yanlışların gözle görülür şekilde açık olduğunu" ifade etti, ancak detay vermedi.
Giuliani, Trump'ın 130 bin doları avukatı Michael Cohen'e ödediğini belirtmiş, Trump önce inkar etmiş, ardından ödemeyi kabul etmişti.
Basında çıkan ABD askerlerinin Güney Kore'deki sayısının azaltılması talimatı verdiği iddialarına ilişkin de, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile böyle bir durumun pazarlık masasında olmadığını söyledi ve aynı zamanda askerlere harcanan parayı korumak istediğini belirtti.
Yine geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin ABD Başkanı Donald Trump hakkında 'aptal' dediği, bu nedenle aralarının açıldığı iddialarına "Kelly harika iş çıkarıyor" dedi.
Kelly de gazetecilere her şeyin 'olağanüstü derecede iyi' olduğunu söyledi.
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