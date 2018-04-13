Twitter'dan bir açıklama yapan Trump, "TPP'ye, ancak yapılacak anlaşma Başkan Obama'ya sunulandan daha iyi olursa katılırız. TPP'de yer alan 11 ülkenin 6'sı ile hali hazırda ikili anlaşmalarımız var. Bu ülkelerin en büyüğü olan ve bizi yıllarca ticarette vuran Japonya ile de bir anlaşma yapmak için çalışıyoruz!" ifadesini kullandı.
Trump'ın tweet'inden hemen önce de Nebraska Senatörü Ben Sasse, Trump'ın Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Ekonomi Başdanışmanı Larry Kudlow'a TPP'ye yeniden katılmayı incelemeleri talimatını verdiğini söylemişti.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2018
Kansas Senatörü Pat Roberts da meslektaşı Sasse'nin açıklamasını teyit ederken, "Trump, TPP'nin yeniden gözden geçirilmesini istiyor." demişti.
Trump'ın söz konusu ticaret anlaşmasına yönelik kararını yeniden gözden geçirmesinde 25 Cumhuriyetçi senatörün şubat ayında TPP'ye yeniden katılma çağrısında bulunmasının etkili olduğu belirtiliyor.
ÜÇÜNCÜ GÜNDE ÇEKİLMİŞTİ
Anlaşma, 2015 yılında ABD, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Kanada ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke tarafından kabul edilmiş ancak bu ülkelerin parlamentolarında henüz onaylanmamıştı.
Anlaşma, eski başkan Barack Obama'nın Asya'ya karşı attığı bir adım olarak görülüyordu. Ticaret anlaşmasında yer alan ülkeler dünya ekonomisinin yüzde 40'ını oluşturuyor.
Ancak ABD Başkanı Trump, "kötü bir anlaşma" olduğu için TPP'den başkanlık görevini devralmasının üçüncü gününde çekilme kararı almıştı.
Geriye kalan 11 Asya Pasifik ülkesi (Japonya, Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam) ABD'nin çekilmesinin ardından yaşanan belirsizliğe rağmen anlaşmayı Kapsamlı ve İlerlemeli Trans-Pasifik Ortaklığı (CPTPP) ismiyle 8 Mart'ta imzaladı.
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