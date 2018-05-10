ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Boeing ve Airbus'ın İran'a yolcu uçağı satma lisanslarını iptal edileceğini açıklaması, Türkiye'ye de çok sayıda sefer düzenleyen İran milli ve özel havayolu şirketlerinin yenilenememesine ve yedek parça temininde sorun yaşamasına yol açacak.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Türkiye'ye geçen yıl 2.5 milyon turist gönderen İran'da havayolu şirketleri umudunu, nükleer anlaşma çerçevesinde yapılan uçak alım ve yedek parça temini anlaşmalarına bağlamıştı.
GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLARLA İRAN AİR TÜRKİYE'YE UÇAMIYOR
ABD'nin yıllardır süren ambargosu nedeniyle uçak ve yedek parça satın alamayan İran'ın Türkiye uçuşları da etkileniyordu. 350 yolcu kapasiteli Boeing 747 tipi uçaklarla Tahran-İstanbul uçuşlarını yapan İran Havayolları, bu uçakların motor için parça beklemesi nedeniyle sefer azaltmış ve düşük yolcu kapasiteli uçakları kullanmaya başlamıştı.
Nükleer anlaşma sonrası İran, ABD uçak üreticisi Boeing'den 140 ve ATR'den 20 olmak üzere 160 uçak sipariş etmişti. Airbus ise İran ile 19 milyar dolar değerinde 100 yolcu uçağının satışı için anlaşma imzalamıştı.
İRAN'DAN GELEN TURİST SAYISI HER AY ARTIYOR
Türkiye'ye turist gönderen ülkeler sıralamasında 2.5 milyon turistle en başlarda yer alıyor. 2016'ya göre İran'dan gelen turist sayısı geçen yıl yüzde 50 arttı. Bu yılın 3 ayında ise gecen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 49 artarak 738 bine çıktı. Sadece Tahran'dan Türkiye'ye, günde 14 uçuş bulunuyor.
2015: 1 milyon 700 bin
2016: 1 milyon 665 bin
2017: 2 milyon 501 bin
2018 Ocak-Mart: 738 bin (2017 Ocak-Mart :495 bin)
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