Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Trump, “Ben şirketi kapattım ve açılmasına yüksek seviyede güvenlik kontrolleri, yönetim ve yönetim kurulu değişikliği, Amerikalı parça kullanma zorunluluğu ve 1.3 milyar dolar ceza karşılığında izin verdim” dedi.

Trump yönetimi, Çinli şirket ZTE’nin ABD’de üretilen ürünleri yasadışı yollarla İran’a göndererek ABD hükümetinin İran yaptırımlarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Amerikan şirketlerinin ZTE’ye parça satmasını 7 yıl süreyle yasaklamıştı.