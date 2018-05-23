Akıllı telefon ve telekom ekipmanları üreticisi ZTE, ABD tarafından uygulanan yaptırımların ve ana operasyonların durmasının şirkete 3,1 milyar dolar zarar ettireceğini tahmin ediyor.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Amerikalı iş ortaklarıyla artık çalışamayan ve bu nedenle maliyetleri hızla yükselene ZTE, daha derine batmamak için üretim faaliyetlerini durdurdu.

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Kuzey Kore ve İran'la ticaret yaptığı gerekçesiyle ABD'li şirketlerden parça ithal etmesi yasaklanan ZTE'de işler durma noktasına gelmiş, şirket ana operasyonların askıya alındığını açıklamıştı.

ZTE, ABD ile Çinli bürokratların iş birliğiyle hakkında verilen yasaklama kararının kaldırılacağını umuyor. Hatta öyle ki, şirketin yasağın kaldırılmasından birkaç saat sonra fabrikalarında üretimi başlatacak bir plan kurduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce konuyla ilgili Twitter’dan“ Çin Başkanı Xi ve ben, dev Çinli telefon şirketi ZTE’nin iş dünyasına hızla geri dönmesini sağlayacak bir yol bulmak için çalışıyoruz. Çin’de çok fazla kişi işsiz kaldı. Ticaret Bakanlığı’na halletmeleri için emir verildi!” şeklinde bir açıklama yapmıştı.