Suriye sınırında son teknolojiyi kullanarak 24 saat hem havada hem karada etkin bir biçimde görev yürüten 13'üncü Hawk Batarya Komutanlığı birlikleri, kapılarını ilk kez açtı. Mehmetçik yeni yıla hava sahasındaki gelişmeleri takip ederek girdi.

GÜNÜN 24 SAATİ GÖREVDELER

Türk Hava Kuvvetleri'nin Hawk Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye üzerinde uçan uçaklar, hava araçları ile İnsansız Hava Araçlarını (İHA) tespit ve gözetleme yaparak, 40 kilometreye kadar mesafedeki hava araçlarını anında yok etme yeteneğine sahip son teknolojik imkanları kullanan birlikler günün 24 saati görev yapıyor. 15'inci Füze Üst Komutanlığı 1. Filo Komutanlığı'na bağlı 13'üncü Hawk Batarya Komutanlığı birlikleri Suriye'deki gelişmeler üzerine Şehit Mehmet Hudut Karakolu'nda üst bölgesi oluşturdu.

İHA'nın haberine göre, ilk kez görüntülenen 13'üncü Hawk Batarya Komutanlığı'nda görevli birlikler, Suriye hava sahasındaki tüm hareketlilik, Suriye hava sahası üzerinden Türkiye'ye doğru yaklaşan uçaklar, hava araçları ile İHA'lar tespit ve gözetlemesi yapılıyor.

SİSTEM BİRKAÇ SANİYE İÇİNDE HAZIR HALE GELİYOR

Birkaç saniye içerisinde hazır hale gelen sistem son teknolojik imkanları kullanarak Türkiye'ye tehdit olacak havadaki bütün konuşlu bulunan kadar havada füzelerle anında imha edebiliyor. Suriye hava sahasındaki uçan ve Türkiye'ye yaklaşan her hangi bir hava aracı anında entegre sistem ile hem Genelkurmay Başkanlığı hem de Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görülebiliyor.

BATMAN'DAKİ İHA ÜSSÜ GÖRÜNTÜLENDİ

Batman'daki, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 14'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı da ilk kez görüntülendi.

DHA'nın haberine göre, teröristlere göz açtırmayan İnsansız Hava Araçları'na (İHA) gözü gibi bakan Üs Komutanlığı personeli, yeni yılın ilk dakikalarında da görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Komutanlar, kulelerde nöbet tutan askerleri ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.

TSK'NIN GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZÜ

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Batman 14'üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı personeli, yılbaşı gecesinde de görevinin başındaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'gökyüzündeki gözü' olarak bilinen Üs Komutanlığı kapıları ilk kez özel izinle açıldı.

Üs Komutanlığı'ndaki İnsansız Uçak Sistemleri envanterindeki 'gözcü insansız hava araçları' terörle mücadelede aktif bir şekilde görev alırken, görevliler, 'TSK'nın vurucu gücü. 7-24, 365 gün görevde' yazılı kolluklarla yılbaşı gecesini görevlerinin başında geçirdi.

Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gökyüzündeki, 'Keskin atış, Nokta atış' kabiliyetiyle iç güvenlik bölgesinde terörle mücadelede etkin rol oynayan Üs Komutanlığı'ndaki personel, ailelerinden uzak, üstün görev bilinciyle komutanlarıyla birlikte yeni yılı karşıladı.

Görev öncesi uçuş ekibinin planlama yaptığı Üs Komutanlığının hangarlarında, 24 saat havada kalabilen insansız uçak sistemlerinin bakım ve onarımı yapılıyor.

GÖZCÜ İHA'LAR

'Sessiz, soluksuz, silahsız, rakipsiz, kusursuz, uykusuz' parolasıyla hareket eden 14'üncü Üs Komutanlığı'nın personeli, 2017'nin son gününde yeni yıla girerken, görevini yapmanın mutluluğunu yaşadı. 2018'e sayılı dakikalar kala hangarlardaki insansız uçakların bakım ve ikmalini erbaşlar, komutanların gözetiminde yaptı. Daha sonra erbaşlarla bir araya gelen üst düzey personel ve komutanlar, yemekhanede erlerle birlikte karavana yemeğine oturdu. Üs Komutanlığı'ndaki yılbaşı gecesinde yemekhanedeki karavanadan erbaş ve erlere verilen mercimek çorba, et döner, pirinç pilav, ayva tatlı ve karışık çerezden oluşan yemek öncesinde okunan duanın ardından komutanlar, personelin yeni yılını kutladı. Ailelerinden uzak olmalarına rağmen sıcak bir ortamda olan er ve erbaşlar, ailelerine selam gönderdi ve yeni yıla yönelik mesaj verdi. Kulede görevlerinin başında olan nöbetçi erbaşlar da yakınlarına yeni yıl mesajı gönderdi.

KIŞ, SOĞUK DEMEDEN GÖREVLERİNİN BAŞINDA

Batman 14'üncü Üs Komutanlığı'nın envanterindeki 'Gözcü İnsansız hava araçları' terörle mücadelede etkin rol alıyor. Üssün sahip olduğu kabiliyetle terör örgütüne göz açtırmayan 'gözcü İHA'lara gözü gibi bakan Üs Komutanlığı personeli, sorumluluk anlayışıyla yılbaşı gecesinde kış, soğuk, kar, yağmur, çamur demeden yeni yılın ilk dakikalarında görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı. Üs Komutanlığının komutanları, kulelerinde nöbet tutan erbaşları ziyaret edip yeni yıllarını kutladı.

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14üncü İnsansız Hava Uçakları Sistemleri Üs Komutanlığı

13üncü Hawk Batarya Komutanlığı

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