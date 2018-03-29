Makaron'un haberine göre, magazin basınından köşe bucak kaçak Tuba Büyüküstün-Umut Evirgen çifti, bu kez objektiflere el ele poz verdi. Tuba Büyüküstün’ün kıyafeti sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu Konu İle İlgili Haberler