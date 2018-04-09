İstanbul Film Festivali’nin 37’nci açılış filmi ‘Lean on Pete’i sunmak için Türkiye’ye gelen ‘Vikings’ dizisinin Kral Ragnar’ı dünyaca ünlü yıldız Travis Fimmel, önceki akşam Asmalımescit'te Tuba Ünsal’la görüntülendi.



Sözcü'nün haberine göre; Flaşların patlamasıyla rahatsız olan Fimmel, hızla gazetecilerden uzaklaştı ve otelin bahçesinde gözlerden uzak bir noktaya saklandı.

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