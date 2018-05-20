TEHDİT MESAJLARI ATTI

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Tuğba Yurt, üç yıl ilişki yaşadığı, aynı zamanda menajerliğini de yapan Okan Genç'ten Ocak ayında ayrıldı. İddiaya göre, ayrılığı hazmedemeyen Genç, Yurt'a hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attı.

"YAKLAŞAMAZSIN" DEDİ

Yurt, savcılığa şikayette bulundu. Ayrıca İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Genç'in kendisine yaklaşmamasını istedi. Bunun üzerine mahkeme altı ay yaklaşmama hükmü verirken, bir de Genç'e tehdit davası açtı.