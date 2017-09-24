Tüm oda ve borsa seçimlerine erteleme

Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüm oda ve borsaların bu yılın ekimde başlayıp kasımda tamamlanması gereken organ seçimlerinin gelecek yıl nisan ayında yapılması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.