Tümay Özokur, babası Naci Özokur’un vefatını Instagram hesabından duyurdu.

Babası Naci Özokur’un fotoğrafını paylaşan Tümay Özokur paylaşımına,”En büyük değerimiz ailemiz... Özokur Ailesinin babası çok değerli büyüğümüz Naci babayı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Yarın Gemlik'te olacak cenaze töreninde acımızı sevdiklerimizle tek yürek olup paylaşacağız. Dahiliye Doktoru olan ve nice canlara can olan sevgili Naci baba nurlar içinde ol. Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii Çarşamba öğle namazında buluşmak üzere...” notunu düştü.



Naci Özokur

Tümay Özokur