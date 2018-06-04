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9 aylık hamile olan Melis Sayım bugün doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Sayım, oğluna Ömer adını verdi. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Seren Serengil bu fotoğrafı 'Allah seni hep güldürsün annenle babanla geçireceğin mutlu bir ömrün olsun hoş geldin Ömercim' notuyla paylaştı.