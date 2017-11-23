Turizm yatırımları hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yapı ruhsatı verilen turistik amaçlı bina sayısı 2015 yılında 822'ye kadar düşerken, bu tarihten itibaren ruhsat verilen bina sayısında artış yaşandı.



Yapı ruhsatı verilen otel ve benzeri bina sayısı bu yılın ocak-eylül döneminde 2016 rakamlarını geride bırakarak bin 132'ye yükselirken, 2015 yılına göre artış oranı yaklaşık yüzde 43 oldu.



Eylül sonu itibarıyla ruhsat verilen binaların bin 1 tanesi özel sektör yatırımlarından oluşurken, devlet yatırımları 126, yapı kooperatifi yatırımları 5 olarak kayıtlara geçti.



"2018 YILI DAHA İYİ OLACAK"



TOBB Türkiye Turizm Meclisi Başkanı Osman Ayık, ruhsat verilen binaların hangi aşamada oldukları ve ne zaman işletmeye açılacağının önemli olduğunu söyledi.



Turizm açısından 2014 yılının 40 milyon ziyaretçi ve 32 milyar dolarlık gelirle son 35 yılın en önemli yılı olduğunu anımsatan Ayık, "Bu yıl 32 milyon civarında ziyaretçi ve yaklaşık 22 milyar dolar gelir bekliyoruz. Sektör açısından 2015 ve 2016 yılları sıkıntılı geçti. Buna karşın 2018 yılının bu yıldan daha iyi olacağı konusunda ümitliyiz" dedi.



Otel ve benzeri tesislere bu yıl verilen yapı ruhsatlarının söz konusu yatırımların tamamlandığı anlamını taşımadığına işaret eden Ayık, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin turizm konusunda çok ciddi bir kapasitesi var. Nereye, ne tür tesisler yapılacağı konusunda ciddi bir planlama lazım. Bugün itibarıyla Antalya, İstanbul gibi illerde ihtiyaç olmayabilir ama Van, Diyarbakır gibi yerlerde yeni yatırım ihtiyacı doğabilir."

TOBB Türkiye Turizm Meclisi

Turizm yatırımları

turizm yatırımları yönetmeliği

Türkiye İstatistik Kurumu