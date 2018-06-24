2018 Dünya Kupası F Grubu'nda Almanya, 1-0 geriye düştüğü mücadelede İsveç'i 2-1 yenerek adeta küllerinden doğdu... İlk maçında sürpriz bir şekilde Meksika'ya kaybeden son şampiyon bu sonucun ardından 3 puana yükseldi ve gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. 6 puanlı Meksika'nın lider olduğu F Grubu'nda İsveç'in 3 puanı bulunuyor.

İsveç Milli Takımı'nın Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz'a yönelik, Almanya maçının ardından sosyal medya hesabından ölüm tehditleri ve ırkçı söylemler içeren yorumlar yapıldı. Frikiğin kullanıldığı faule neden olan İsveç'in 34 yaşındaki futbolcusu Jimmy Durmaz, maç sonrası sosyal medya hesabından saldırıya uğradı. İsveç'te yayın yapan Aftonbladet gazetesinin haberine göre, Jimmy Durmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa ırkçı söylem ve ölüm tehditleri içeren 3 bine yakın yorum yapıldı.

İSVEÇLİ FUTBOLCULAR SAHİP ÇIKTI

Irkçı söylemler içeren yorumlara en büyük tepki, Durmaz'ın takım arkadaşlarından geldi. İsveç'in forvet oyuncusu John Guidetti, Durmaz'a sahip çıkarak, "Durmaz'a yapılan yorumlar aptalca. Sahada bulunduğu süre içinde en iyisini yapmaya çalıştı. Şansız bir frikiğe neden oldu, o frikik de dramatik bir şekilde gol oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'in yıldız oyuncularından Albin Ekdal da futbolcuların maçları takım olarak kazanıp kaybettiklerini dile getirerek, takım arkadaşının suçlanmasına anlam veremediğini kaydetti. Jimmy Durmaz ise her zaman nefret söylemiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, kendisine destek veren takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Yorumlara kulak asmadığını anlatan Durmaz, "Bu tür saldırılara alışkınım çünkü hayatım boyunca bu tür yorumlara maruz kaldım. Önemli olan takımımın başarısı." ifadelerini kullandı.