İsviçre'nin başkenti Bern'de oynanan play-off turu ilk maçında rakibini evinde 2-0 mağlup eden Bosphorus, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak 2. lige yükseldi.

AA'da yer alan habere göre Maçı izleyen ve sonrasında futbolcuların sevincine ortak olan Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı yaptığı açıklamada, Bosphorus'u başarısından dolayı tebrik etti.

Futbolun birleştirici gücüne inandığını belirten Saygılı, Türk takımına gelecek sezon 2. ligde başarılar diledi.

Bosphorus Kulübü Başkanı Çetin Tiryaki ise elde edilen başarı nedeniyle çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı İsviçre'deki Türk toplumuna armağan olsun. İsviçre'ye gelen ilk gurbetçi büyüklerimizin 1972 senesinde kurduğu bir takımız. 46 yıllık bir özlem sonucunda ikinci lige çıktık. Bugün deplasmana yaklaşık 400 civarında seyirci getirdik. Hayatında hiç maça gitmemiş insanlar, bizi yalnız bırakmamak için buraya geldi." diye konuştu.

Başkan Tiryaki, kadroda 26 Türk futbolcunun yanı sıra İsviçre, Yunanistan, Tayland, Brezilya ve İran'dan da 16 futbolcu yer aldığını kaydetti.

Bern ve civarında yaşayan Türk vatandaşları tarafından kurulan Bosphorus, Türkgücü Basel'in ardından İsviçre 2. Lig'de yer alan ikinci Türk takımı oldu.