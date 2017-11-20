Türk sahil güvenlik botlarından, Kardak kayalıklarına yaklaşan Yunan botlarına engelleme

Yunanistan'ın İstanköy ve Kilimli adalarından Kalalimnas Adası yakınlarına gelen Yunan sahil güvenlik botları, daha sonra Gümüşlük mahallesine 4.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarına yaklaşmak istedi. Bölgedeki Türk sahil güvenlik botlarındaki askerler hemen durumu fark edip, harekete geçti. DHA'nın haberine göre; Türk sahil güvenlik botlarının Kardak yakınlarına yanaşmasına izin vermediği Yunan botları, daha sonra Psemiros ve Kalalimnos adası yakınlarına çekildi.

SEYİR VE DEVRİYE NÖBETİ

Türk sahil güvenlik botlarının ise Kardak kayalıklarına 5-10 metre uzaklıkta seyir ve devriye nöbetini sürdürdüğü görüldü. Bölgeye gelmeye çalışan Yunan balıkçıların da geri döndüğü görüldü.

Öte yandan geçen 4 Kasım günü, kaçakları taşıyan teknenin batmasının ardından kayıpları bulmak için Türk ve Yunan botları, Kardak yakınlarında birlikte arama çalışması yapmıştı.

Kardak kayalıkları