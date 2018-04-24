Müşfik Cantekinler son 10 yılda Türkiye'de şirket satın alma, birleşme ve yabancı yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen 10 yılda, BBVA Grubu'nun Garanti Bankası'na yaptığı yatırımın etkisiyle açıklanan işlem değeri bakımından Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkenin İspanya olduğunu söyledi.
İspanya'nın bu dönemde, toplam 22 işlemle 9,3 milyar dolarlık bir hacim yakaladığını belirten Cantekinler, işlem sayısı bakımından ise 170 işlemle ABD'nin ön plana çıktığını ifade etti.
Cantekinler, açıklanan işlem değeri bakımından son 10 yılda, Türkiye'deki en hareketli sektörün 50,7 milyar dolarlık hacimle enerji sektörü olduğunu, bu sektörü 23,1 milyar dolarlık hacimle finansal hizmetler sektörünün takip ettiğini dile getirdi.
Bilişim sektörünün de hacim olarak küçük olmasına rağmen 451 işlemle işlem sayısı bakımından en aktif sektör olduğuna dikkati çeken Cantekinler, en fazla sayıda işlem gerçekleşen diğer sektörlerin ise enerji ile yiyecek&içecek sektörleri olduğunu ifade etti.
"HAREKETLİLİK ARTACAK"
Cantekinler, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde, birleşme ve satın alma potansiyelinin önemli seviyede altında kaldığını belirtti. Bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi bilişim sektörünün işlem sayısı bazında ön plana çıktığını ifade eden Cantekinler, buna ek olarak yiyecek ve içecek sektörüne olan ilginin arttığını dile getirdi.
İşlem hacmine bakıldığında ise Doğan Medya Grubu ve Antalya Havalimanı işlemlerinin etkisiyle medya ve ulaştırma sektörlerinin ön plana çıktığını söyleyen Cantekinler, "2018 yılının geri kalan döneminde, beklenen özel sektör ve özelleştirme işlemlerine bağlı olarak 10-15 milyar dolar bandında toplam işlem büyüklüğü olacağını tahmin ediyoruz. Enerji, finansal hizmetler, sağlık ve imalat sektörlerinde hareketliliğin artacağını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Müşfik Cantekinler, orta ve uzun vadede Türkiye'ye yatırım konusunda yabancı yatırımcıların iştahı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yabancıların Türk şirketlerine ilgisinin 2017'de bir önceki yıla göre az da olsa arttığını gözlemlemiştik. Ancak, son dönemde yaşanan kurlardaki yükselişler sebebiyle birçok Türk şirketinin karlılıklarının ve bilançolarının daha kırılgan hale geldiğini ve risk seviyesinin arttığı söylenebilir. Her ne kadar kurlardaki artış, yabancı yatırımcıların yatırımlarının daha ucuzladığı ve ilgiyi artıracağı algısı yaratsa da, bu yatırımcıların getiri beklentileri de yine yabancı para birimi cinsinden olmaktadır. Bunları söylemekle beraber, yurt dışı ihracat operasyonlarına ağırlık vermiş ve bilançosunu, özellikle finansal borç bazında etkin yönetmiş firmaların bu dönemde daha çok ön plana çıktığını ve yatırımcıların gözünde olumlu olarak ayrıştığını belirtebiliriz."
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