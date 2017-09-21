Türk Telekom'da sendika ile anlaşma sağlandı

Yaklaşık 12 bin çalışanı kapsayan Toplu iş sözleşmesi, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ile diğer sendika ve kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törende imzalandı.

Doany: En büyük yatırımı çalışanımıza yapıyoruz"

12. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin anlaşma töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom’un Türkiye’deki telekomünikasyon sektörü içinde tek sendikalı işçi çalıştıran şirket olduğunun altını çizdi ve “Türkiye’nin dijital altyapısına özelleştirmeden bu yana 27 Milyar TL’lik yatırım

yaptık. Bunun yanında her daim insan kaynağımıza da yatırım yapmaya ve ekonomik ve sosyal yönden destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

Kutlu: Tüm çalışma arkadaşlarımızla ortak hedef doğrultusunda koşuyoruz"

Törende konuşan Türk Telekom İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu, sözleşmenin sulh içinde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Yıllardır tüm paydaşlarıyla dayanışma içinde çalışan Türkiye’nin lokomotif şirketlerinden biri olarak güçlü finansal ve operasyonel performansımızı en çok insan kaynağımızın kalitesine ve özverisine borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Türk Telekom Grubu ailesi olarak sendikalı – sendikasız diye ayırmadan tüm çalışma arkadaşlarımızla aynı ortak hedef doğrultusunda çalışmayı ilke edinmiş durumdayız. Bu sayede şirketimiz büyüyor, gelişiyor ve daha çok yatırım yaparak ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirme hedefine koşuyor” diye konuştu.

Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ise, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin karşılıklı sevgi, saygı ve sorumluluk duygusu ile sendika üyelerinin lehine gerçekleştiğini belirterek, “ sözleşme görüşmelerinin, anlaşma ile sonuçlanmasında hiç şüphe yok ki, karşılıklı güvenin, hoşgörünün ve diyaloğun güçlü bir etkisi olmuştur. Üyelerimizin haklarını koruyup geliştiren bir sözleşmeyi imzalayarak, üyelerimizin ailelerine güven içinde ekmek götürebilmelerini başarmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

12 bin çalışana yemekten kıyafete tam destek

Türk Telekom’da çalışan 12 bin sendika üyesi işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 1 Mart 2017-28 Şubat 2019 tarihleri arasında geçerli olacak. 12. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde, ayrıca, 12 bin çalışana yemekten giyeceğe pek çok yan hak da sunuluyor.

İmzalanan sözleşme uyarınca, İlk altı aylık dönem için seyyanen 325 TL, İkinci altı aylık dönem için seyyanen 125 TL, Üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise yüzde 4 oranında zam yapılmasına, yine üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemdeki TÜFE enflasyon oranının yüzde 4’ü aşması halinde, aşan kısmın ücretlere ilave edilmesine karar verildi.