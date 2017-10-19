Turkcell, Vodafone ve Avea'a ceza

BTK'nın internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, son kullanıcılara sunulan uluslararası dolaşım hizmetleri kapsamında şikayetlerin yoğunlaştığı paketlerde yapılan ücretlendirmelerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Avea, Turkcell ve Vodafone nezdinde inceleme gerçekleştirildi.
Avea İletişim Hizmetleri AŞ'ye yurt dışı kullanımlara yönelik, "doğru faturalama yapma" ve "hizmetin kısıtlanması ve durdurulmasına" ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle iki ayrı olaydan (2013 yılı net satışlarının milyonda otuz üçü oranında) toplamda 251 bin 338 lira idari para cezası verildi.
Turkcell'e, 29 Aralık 2014-24 Mart 2015 tarihlerinde sesli yanıt sisteminde Birleşik Arap Emirlikleri seçimini yapan 98 aboneye yanlış bilgilendirme yapılarak ücret yansıtılmasının mağduriyet oluşturması nedeniyle (2014 yılı net satışlarının milyonda ikisi oranında) 19 bin 138 lira, süper yurt dışı paketi aktif olan bazı abonelere ilişkin doğru faturalandırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi dolayısıyla (2014 yılı net satışlarının milyonda dördü ve milyonda on beşi oranlarında) 181 bin 813 lira idari yaptırım uygulanması kararlaştırıldı.
Vodafone Telekomünikasyon AŞ'ye de Her Şey Pasaport Roaming Paketine sahip 378 aboneye, internet kullanımlarının hatalı ücretlendirilmesi nedeniyle (2014 yılı net satışlarının milyonda on altısı oranında) 82 bin 454 lira idari yaptırım uygulanmasına karar verildi. Kurul, ayrıca Kuruma gönderilen listedeki bilgilerin yanlış olması nedeniyle Vodafone hakkında 123 bin 47 lira idari yaptırım uyguladı.
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Misafir 12 saat önceAZmıss benım fatura okadar gelıyor00
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Misafir 12 saat öncebu kadar büyük şirketler için çok komik bir ceza olmuş, adı ceza kesti olsun diye kesilmiş cezalar.30
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Misafir 15 saat önceoooo hayırlı olsun bizim faturalardan 1 tl keserler şimdi .00