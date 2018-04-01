Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, yaptığı açıklamada, Körfez yatırımcısının Afyonkarahisar'daki termal turizme yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kuzey Afrika ve Körfez ülkelerindeki yatırımcıların Türkiye'yi, yaşamak istenen bir ülke olarak gördüğünü dile getiren Göksu, şöyle konuştu:

"Buraya gelenler arasında turizm firmaları, gazeteci, sosyal medyacı, iş adamı, hastane ve otel yatırımcıları mevcut. Bunlar, Türkiye'yi sadece mal ve mülk edinecek bir yer olarak değil, ailesiyle yaşayabileceği ve çocuklarını okutabileceği bir yatırım merkezi olarak görüyor çünkü bu ülkenin çoğunluğu Müslüman, başka ülkelere gidip yatırım yaptıklarında kazandıklarının yanında kaybedeceklerinin de olacağını düşünüyorlar."

- Yatırımcı sayısı artıyor

Göksu, siyaset ve ekonominin istikrarlı olmasından dolayı Türkiye'ye gelen yatırımcı sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Bu yıl Körfez ülkelerinden termal turizme yatırım yapmaları için çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 27 kişiyi Türk Hava Yolları sponsorluğunda Afyonkarahisar'a getirdik. Araplar, termal turizmi çok seviyor ve bizi tercih ediyor. Burayı tedavi görebileceği, tatil ve yatırım yapabileceği bir merkez olarak görüyorlar. İnşallah Türkiye, Araplar için termal turizmin üssü olacak." diye konuştu.

- "Termal turizmin avantajı var"

Göksu, termal turizmin yaygın olduğu illerin daha çok tanıtılmasıyla yatırımı artıracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

Araplar seyahat etmeyi seven ve bilen insanlardır. Dağ, doğa, deniz ve termal turizmine yoğun ilgi duyarlar. Ancak termal turizminin avantajı var çünkü bu coğrafyanın insanı hem tedavi olacağı hem de tatil yapabileceği bir yer arıyor. Yine Araplar tedavi olmak için termal merkezlerine ailesiyle geliyor. Aynı zamanda çocukları için bir tatil merkezi istiyor. Buradaki tesisler de yaşlılara tedavi merkezi olduğu gibi gençler için de bir tatil yeri olma potansiyeline sahip. İnşallah bu tesisler en kısa sürede dolacak. Bu insanlar buraya gelip tesisleri doldurduğunda daha çok yatırımı da beraberinde getirecek. Hem Afyonkarahisar kazanacak hem Körfez ülkeleri yeni bir turizm merkezi kazanmış olacak.