Türkiye - Arnavutluk hangi kanalda? Milli maç şifresiz mi?

A Milli Takımımız, Arnavutluk ile bu akşam hazırlık maçında karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde maçı bekleyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. İnternette " Türkiye - Arnavutluk hangi kanalda?" ve "Milli maç hangi kanalda?" aramasını yapan vatandaşlar, araştırmasını sürdürüyor. Peki Türkiye - Arnavutluk hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Christian Panucci yönetimindeki Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Maçta Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılığını ise Martin Margaritov ve Martin Venev üstlenecek.
Saat 20:30'da başlayacak olan Türkiye - Arnavutluk hazırlık maçı, FOX TV'den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Öte yandan karşılaşma S Sport kanalından da yayınlanacak.
Türkiye'nin ilk 11’i: Volkan, Barış, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Oğuzhan (K), Hakan, Cengiz, Kenan, Cenk.
Arnavutluk'un ilk 11'i: Berisha, Lenjani, Hysaj, Mavraj, Veseli, Memushaj, Lilaj, Xhaka, Roshi, Grezda, Sadiku
A Milli Futbol Takımı'nda Ömer Toprak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutluk ile yarın Antalya'da özel maçta karşılaşacak ay-yıldızlı takımda Ömer Toprak'ın, sağ diz eklemi çevresindeki ağrıları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Tedavisi dolayısıyla milli takımın son antrenmanda da yer almayan Ömer Toprak'ın bugün Almanya'ya döneceği belirtildi.
A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yarın Antalya'da yapacağı hazırlık maçıyla 555. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 261'i özel olmak üzere geride kalan 554 maçta, biri hükmen olmak üzere 209 galibiyet aldı, 128 defa berabere kaldı, 217 kez de rakiplerine yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 238'i deplasmanda, 237'si evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten toplam 727 gol atarken, kalesinde 803 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 554 karşılaşmanın 476'sını Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 10. kez karşı karşıya gelecek.
Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaparken, bunlardan 4'ünü kazandı. Rakibine 3 maçta yenilen milliler, 2 kez de eşitliği bozamadı.
Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan ay-yıldızlı ekip, 5'i Türkiye'de, 4'ü de deplasmanda yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.
İki takım arasında son olarak 12 Ekim 2005'te Tiran'da oynanan mücadeleyi Türkiye, Tümer Metin'in golüyle 1-0 kazanarak Dünya Kupası için play-off oynama hakkı elde etmişti.
A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile Türkiye'de daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.
İki takım arasında oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekip 3 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu maçlarda milli takım rakip kaleye 6 gol gönderirken, 7 de gol yedi.
Türkiye ve Arnavutluk arasında karşılaşmanın oynanacağı Antalya'da, 21 Ocak 1998'de oynanan müsabakayı konuk ekip 4-1 kazanmıştı.
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