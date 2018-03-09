Kadınlar yüzde 18 daha düşük ücret alıyor

İnsan kaynakları ve organizasyonel danışmanlık alanında dünyanın önde gelen global şirketlerinden biri olan Korn Ferry tarafından 33 ülkeyi kapsayan “Cinsiyetler Arası Ücret Farkı” araştırması çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.



Araştırmaya göre, Türkiye’de özel sektör şirketlerindeki üst düzey yöneticilerin yüzde 82,1’i erkek iken, yüzde 17,9’u kadın. Başka bir ifadeyle Türkiye’de her 5 üst yöneticiden yaklaşık 1’i kadın.



Vietnam kadın yönetici oranıyla lider durumda



33 ülkenin yer aldığı ve üst düzey erkek – kadın yöneticilerin de dahil edildiği araştırmada, Türkiye 33 ülke içinde üst düzey yöneticilerde kadınların aldığı pay itibarıyla 16. sırada yer alıyor.



Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesine göre Türkiye’de özel sektör şirketlerinde kadın yönetici oranının daha yüksek olduğu dikkati çekiyor.



33 ülkeyi kapsayan Korn Ferry araştırmasında, yüzde 31,2’lik üst düzey kadın çalışan oranı ile ilk sırada Vietnam yer aldı. İsveç, Norveç, Finlandiya gibi İskandinavya ülkelerinin yanı sıra Rusya, Birleşik Krallık ve Brezilya gibi ülkelerde kadın yönetici istihdamının diğerlerine kıyasla yüksek olduğu görülüyor.



Bununla birlikte Almanya, İtalya, İspanya ve İsviçre daha düşük sayıda üst düzey kadın çalışana sahip. Kadınların temel birçok haktan yoksun olduğu Suudi Arabistan ise yüzde 0,7 gibi çok düşük bir oranla araştırmanın son sırasında yer aldı.



Türkiye’de kadın – erkek ücret farkı yüzde 11



Korn Ferry yeni araştırmasında, kadınların yönetimdeki durumunun yanı sıra ücretlerdeki kadın-erkek farkını da net bir şekilde ortaya koyuyor. 33 ülkede, özel sektör şirketlerindeki çalışanların genel ücret oranları dikkate alınarak yapılan “Cinsiyetler Arası Ücret Farkı” araştırması, kadın çalışanların erkek çalışanlara göre yüzde 18 daha düşük ücret aldığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Türkiye’deki özel sektör şirketlerindeki çalışanlarda kadın - erkek ücret farkı yüzde 11 olarak görülüyor.



Başka bir ifadeyle Türkiye’de özel sektör şirketlerinde kadınlar erkeklerden yüzde 11 daha düşük ücretle çalışıyor. 33 ülke içerisinde kadın-erkek ücret farkının yüzde 32 ile en yüksek olduğu ülke Çek Cumhuriyeti olurken, Meksika’da bu fark yüzde 31, Brezilya’da yüzde 30, İngiltere’de yüzde 29, Almanya’da ise bu farkın yüzde 15 olduğu görülüyor.



Kadınların yönetimde daha aktif rol almasını sağlamamız lazım



Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Korn Ferry Bilgi Hizmetleri Müdürü Ersin Yıldırım, 33 ülkede gerçekleştirilen “Cinsiyetler Arası Ücret Farkı” araştırması ile Türkiye’nin hem ücret farkı hem de üst düzey kadın çalışan oranında iyi bir durumda olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.



“Özellikle Türkiye’de her beş üst yöneticiden birinin kadın olması gelişim alanının olduğunu gösteren ve şirketlerin bu konuya daha özverili yaklaşması gerektiğini ortaya koyan bir gerçek olarak görüyoruz.” diyen Yıldırım, bir ülkenin kalkınmasında kadınların çok önemli bir role sahip olduklarını hatırlatarak, Türkiye’de özellikle iş hayatında kadının daha etkin yer alması gerektiğine dikkat çekti.

Üst Düzey Kadın Çalışanları Oranları Sıralaması

Ülke oran (%)

Vietnam 31,2

Romanya 29,1

Rusya 29

Yeni Zelanda 27,7

İsveç 27,6

Finlandiya 24

Kolombiya 22,4

Birleşik Krallık 22

Avustralya 20,9

Fransa 20,4

Norveç 20,3

Belçika 19

Portekiz 18,3

Güney Afrika 18,1

Brezilya 18

Türkiye 17,9

Güney Kore 16,1

Mısır 15,8

İsviçre 15,4

Nijerya 15,3

Polonya 15,2

Hollanda 15,2

Endonezya 14,6

İspanya 14,2

İtalya 14

Çek Cum. 12,2

Almanya 11,5

Şili 11

BAE 10,3

Arjantin 10

Meksika 9,8

Hindistan 4,5

S. Arabistan 0,7