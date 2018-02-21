Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji ve maden alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye ekonomisine katkı sağlayan kadınları ödüllendirecek. 6 Mart Salı günü İstanbul’da gerçekleştirilecek törende, 6 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

GELENEKSEL OLACAK

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Millî enerji ve maden politikamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu proje ile kadınlarımızın enerji ve maden sektörlerine olan katkısını artırmayı, bu alanlarda başarılara imza atan kadın profesyonellere dikkat çekerek toplumsal farkındalık uyandırmayı hedefliyoruz” dedi. Enerji ve maden alanlarında kadınların daha çok yer aldığı bir iklimin oluşturulmasının, Türkiye’nin enerji alanındaki güçlü yarınlarına büyük değer katacağını vurgulayan Albayrak, bu yıl ilki düzenlenecek ödül töreninin geleneksel hale gelmesini amaçladıklarını ifade etti.

ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE 200 ADAY

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek tören kapsamında, “İş Dünyası”, “Akademi”, “Kadın Profesyonel”, “Örnek Şirket”, “Yılın Girişimcisi” ve “Yılın Kadını Jüri Özel Ödülü” başlıklarında ödüller verilecek. Tüm kategoriler için üniversitelerden, enerji ve maden şirketlerinden, kadın sivil toplum kuruluşlarından toplam 200 aday belirlendi.

SEÇİCİ JÜRİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Jüride şu isimler var: Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Hülya Koçyiğit, Meltem Demirören, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Serra Akçaoğlu, Gülsüm Azeri, Nilüfer Bulut ve Sare Aydın Yılmaz.

İKİNCİ YEKA İÇİN BOR VEYA KARAMAN

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Başkanı Kutay Kaleli, “Niğde-Bor veya Karaman bölgelerinden biri 600 megavatlık ikinci YEKA alanı olabilir. Niğde-Bor öne çıkıyor” dedi.