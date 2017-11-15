Türkiye enerji talebi ve yatırımda bölge lideri

Güney Doğu Avrupa enerji Enstitüsü, kısa adıyla IENE bölgedeki enerji yatırımları ve eğilimlerinin değerlendirildiği raporunu açıkladı.

Batı Balkan ülkeleri, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin incelendiği çalışmanın sonuçlarında Türkiye'ye özellikle vurgu yapıldı.

2016 ve 2025 yılları arasındaki enerji yatırımlarının iki senaryoya göre çalışıldığı raporda tahmin edilen yatırımın en kötü ihtimalle 267 milyar euro, en iyi senaryoya göre ise 321 milyar euro olması bekleniyor.

Güneş, rüzgar, jeotermal, biokütle vb. yenilenebilir enerji yatırımlarının toplamda 40 ila 50 milyar euro olması bekleniyor. Yatırımlarda başı çeken ise nükleer ve termik santral başta olmak üzere elektrik üretimine ayrılacak kaynağın 146 milyar doları aşacak. Bölgelerarası mega proje yatırımlarının hacmi ise 60 milyar doların üzerinde.

TÜRKİYE HEM TALEPTE HEM YATIRIMDA LİDER

IENE raporunun dikkat çekici noktalarından biri ise ülke bazında gerçekeleşecek yatırımlarda Türkiye'nin başı çekmesi. IENE raportörleri durumu "Bölgenin enerji talebinin şekillenmesinde Türkiye'nin çıkışı baskın unsur." olarak değerlendirdi.

Güneydoğu Avrupa'da şu an 59 milyon ton olan petrol talebinin 2050 yılında dört katına çıkarak 220 milyon tona ulaşması bekleniyor. Türkiye, yüzde 60 artışla zirvede yer alırken, Yunanistan'ın talebi yüzde 10'dan 7'ye gerileyerek son sırada yer alacak.

Ülkelere göre yatırım sıralamasında da Türkiye açık farkla lider. 2025 yılına dek 13 ülkenin toplam 234 ila 273 milyar euro arasında yatırım gerçekleştirmesi beklenirken, pastanın yarıdan fazlasına Türkiye sahip.

IENE raporuna göre, Türkiye en kötü ihtimalle 124,9 milyar euro, en iyi ihtimalle de 141,6 milyar euro enerji yatırımı yapacak. Türkiye'yi 23.3 ila 30.2 milyar euro ile Yunanistan takip ediyor. Diğer 10 ülke şöyle sıralanıyor.

ÜLKELER EN DÜŞÜK EN YÜKSEK SLOVENYA 3.185 4.891 MAKEDONYA 3.400 4.373 GÜNEY KIBRIS 7.350 8.769 ARNAVUTLUK 7.460 8.258 HIRVATİSTAN 8.525 9.178 BOSNA HERSEK 8.722 10.060 BULGARİSTAN 11.050 12.663 SIRBİSTAN 11.260 13.527 ROMANYA 20.630 22.716

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