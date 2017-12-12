Türkiye'deki havalimanları güvenliğinde bir ilk Antalya ile başlıyor. Antalya Havalimanı'na 16 milyon TL'ye radar tabanlı çevre güvenlik sistemleri kurulacak.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, "Kuş uçsa haberimiz olacak. Büyük havalimanlarımızda artık çevre güvenliğini radarla yapacağız" dedi.

ABD'ye yapılan 11 Eylül terör saldırısı sonrası havalimanlarında alınan güvenlik önlemleri artırılmaya başladı. Havalimanlarında tedbirlerini artıran Türkiye de, yeni teknolojilerle güvenlik duvarını yükseltmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'de ilk kez bir havalimanında çevre güvenliğinde radar kullanılacak. Antalya Havalimanı'na Radar Tabanlı Çevre Güvenlik Sistemi ve Tesisi kurulacak.

"KUŞ UÇSA HABERİMİZ OLACAK"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, "16 milyon TL sözleşme imzayalayacağımız Antalya Havalimanının tüm çevre güvenliğini radarla yapacağız. Bunun için de start vedik. 4 tane radar yer alacak ve gece görüşü de olan sensörlü kameralar kullanılacak. Yeraltından fiber optiklerle kumanda merkezine görüntüler anında aktarılacak. Çok komplike ve iyi bir sistem. Kuş uçsa haberimiz olacak" dedi.

"SİSTEM DİĞER BÜYÜK HAVALİMANLARINA DA KURULACAK"

Projenin önce Ankara Esenboğa Havalimanı için düşünüldüğünü, ancak, kamulaştırma sınırlarının netleşmemesi nedeniyle Antalya'ya kaydırıldığını söyleyen Ocak, "Esenboğa'ya üçüncü pisti bitirdikten sonra aynısını orada da uygulayacağız. Büyük havalimanlarımızda artık çevre güvenliğini radarlarla sensörlü kameralarla yapacağız" diye konuştu.

24 VÜCUT TARAYICI'YA 12 MİLYON DOLAR

Güvenlik yatırımlarına ilişkin bilgileri de paylaşan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Türkiye genelindeki havalimanlarında bu yıl 35 milyon TL'ye X-Ray ve tanesi 500 bin dolar olan 24 body scanner(vücut tarayıcı) alındığını söyledi. Türkiye 2014-2017 yılları arasında havalimanları güvenlik teknolojilerine 95.4 milyon TL harcama yaptı.