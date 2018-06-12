Antalya’da Ramazan Bayramı öncesi erken rezervasyonlarda patlama yaşandı. Turizmciler, kıyı kesimlerdeki otellerin doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaştığını belirterek, ramazan ayında yaşanan iç piyasadaki durgunluğun bayram tatiliyle giderileceğini, 40 milyon olan turist rekorunun 2018 yılında 45 milyonla kırabileceğini söyledi.
2016 yılında yaşadığı büyük düşüşten sonra turizmde 2017 yılını toparlanma yılı olarak geçiren Antalya’da 2018 yılı parlama yılı oldu. 2018 yılının ilk 5 ayında 2 milyon 874 bin 105 turist ziyaretiyle en iyi mayıs ayı rekorunu kıran Antalya, haziran ayında da bu yükselişini sürdürüyor. Özellikle okulların yaz tatiline girmesine kaşın ramazan ayı ve seçim öncesi olması dolayısıyla yerli turist rezervasyonlarında kısa süreli bir durgunluk yaşansa da, Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla erken ve son dakika rezervasyonlarında ciddi artışlar oldu. Turizmciler kıyı kesimlerdeki otellerin doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaştığını kaydederken, ramazan ayında yaşanan iç piyasadaki durgunluğu bayram tatiliyle doldurulacağını, 2018 yılında da 40 milyon olan turist rekorunun 45 milyonla kırılabileceğini söyledi.
KARALOĞLU: "BAYRAMDA OTELLERİN YÜZDE YÜZ DOLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Ramazan Bayramı’nın iç turizmi hareketlendireceğini belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu hareketliliğin otellerdeki doluluk oranına yansıyacağını kaydetti. Karaloğlu, “Şuanda elimizde net veriler yok ama şuanda yabancı misafirlerle sağlanan doluluk ve bayramın sağlayacağı iç turizmdeki hareketlilik de otellerin yüzde yüz dolu olacağını düşünüyorum” dedi.
AYIK: "REZERVASYON TRAFİĞİ OLDUKÇA TATMİNKAR"
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, seçim ve ramazan ayının üst üste gelmesi dolayısıyla Haziran ayındaki rezervasyonlarda bir sakinlik yaşandığını ancak bayrama 1 hafta kala son dakika rezervasyonlarıyla yoğunluğun arttığını kaydetti. "Rezervasyon trafiği oldukça tatminkar" diyen Ayık, rakamların geçen yılın üzerinde seyrettiğini ifade etti.
YAĞI: "TATİL İÇ PAZARDA CİDDİ BRİ HAREKETLİLİK OLUŞTURDU"
2017 yılında başlayan büyüme trendinin 2018 yılında da devam ettiğini belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise an itibariyle geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 50’ye yakın bir artışın söz konusu olduğunu dile getirdi. Haziran ayı itibariyle yabancı turistlerin yoğun talebiyle karşı karşıya olduklarını belirten Yağcı, "Şuan itibariyle kıyı bölgelerimiz itibariyle yüksek doluluklar hatta bazı tesislerimiz yüzde yüze varan doluluklarla tesislerimiz bayram dönemini karşılayacak. Hem yabancı turistin ciddi bir talebi var, hem de okulların tatil olmasıyla birlikte seçim öncesi 4 günlük bir tatil olanağı oluşuyor, dolayısıyla bu da iç pazarda ciddi bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.
"TÜM PAZARLARDA BU YIL ÇİFT HANELİ BİR BÜYÜME SÖZ KONUSU"
Geçtiğimiz ay turizmde en iyi mayısı yaşadıklarını hatırlatan Yağcı, haziran ayında da geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 35’lik bir artışın söz konusu olduğuna işaret ederek, Avrupa ve Rusya pazarındaki artışla bu yıl rekor bir yıla girilebileceğini söyledi. Rusya’da geçen sene başlayan büyümenin bu yıl çift haneye dönüştüğünü aktaran Yağcı, "Rus pazarında sadece mayıs ayında yüzde 60 bir büyüme söz konusuydu. Bu çok sevindirici bir gelişmeydi. Gerçekten bu kadar yüksek bir büyümeyi beklemiyorduk. Aynı büyüme trendi Avrupa pazarı için de önemliydi, ki Almanya buradaki en büyük pazarımız. Almanya’da geçen yıla kıyasla yüzde 70 büyüme söz konusu. Bu bizim beklediğimiz orantıda gerçekleşti. Ama Almanlarda bu ani çift haneli büyüme bizim alışkın olduğumuz 2015’deki en iyi rakam değil ama geçen yıla kıyasla yüzde 70’lik bir büyümenin oluşu son derece önemli. Dolayısıyla tüm pazarlarda bu yıl çift haneli bir büyüme söz konusu" dedi.
"40 MİLYON REKORUNUN KIRILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR"
2018 yılındaki büyüme trendinin devam etmesi halinde tüm yılların rekorunun kırılacağı yönünde öngörüde bulunan Yağcı, "Turizmde, turist sayısı bakımından en iyi yılımız olacağını söyleyebiliriz. Antalya büyük ihtimalle 12 milyon bandını aşacak, öyle gözüküyor. Türkiye’de biliyorsunuz en iyi yılı 2014 yılında yaklaşık 40 milyon turist ağırlamıştı. Dolayısıyla bu sene Türkiye olarak 40 milyonu geçeceğiz, büyük ihtimalle 45 milyon bandına ulaşacağını söyleyebiliriz. Bu sene rekor bir yıl olma yoluna doğru gidiyoruz açıkçası" ifadelerini kaydetti.
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