Türkiye - İran maç hangi kanalda

Ülkeler arası hazırlık karşılaşmalarında Türkiye milli takımı, evinde İran'ı konuk edecek. Oynanacak olan ülkeler arası hazırlık karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Türkiye - İran maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı ne zaman? İşte tüm detaylar...
TÜRKİYE - İRAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ülkeler arası hazırlık karşılaşmasında Türkiye ile İran karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan Türkiye - İran maçı bugün (28 Mayıs Pazartesi) 21:15'de başlayacak. Karşılaşma canlı olarak S Sport kanalından izlenebilecek.
Türkiye - İran özel maçına doğru
İranlı eski futbolcu Muhammed Takavi, "1979'daki devriminden önce, Türkiye ve İranfutbolu ilerleme yolundaydı ancak İran'ın futboldaki ilerleme süreci devrimden sonra kesildi. Türkiyeilerlemeye devam etti, tesisleri geliştirdi ve profesyonel altyapı çalışmalarını sürdürdü." dedi.
Takavi, İstanbul'da bugün oynanacak Türkiye-İran maçı öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda Türk ve İran futbolunun profesyonel yapısının mukayese edilemez olduğunu belirterek, "Türk futbolu, donanım, profesyonel ve taktik altyapısı bakımından İran'ın önündedir. Türkiye'deki Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri buna en iyi örnek. İki takımın profesyonel yapısı İran futbolundaki herhangi bir kulüple karşılaştırılamaz." diye konuştu.
İki ülkenin komşuluğunun da göz önüne alındığında fiziksel olarak birbirine benzediğini dile getiren Muhammed Takavi, "Bu benzerlik İran'ın batısında daha belirgindir. Tebriz Traktör Sazi daha önceden bu özelliğe sahipti ve oynadığı futbol Türk futboluyla benzerlikler sergiliyordu. İran aynı zamanda fiziki açıdan Asya'daki en güçlü takımlardan biridir ve daima bu yolla sonuca ulaşmayı da başarabilmiştir. Teknik açıdan bu iki takımı kıyaslayamayız. Türkiye teknik açıdan önde." değerlendirmesinde bulundu.
İran ve Türkiye’deki futbol tarihi ve seviyesi ile ilgili Takavi, "1979'daki devriminden önce, Türkiye ve İranfutbolu ilerleme yolundaydı ancak İran'ın futboldaki ilerleme süreci devrimden sonra kesildi. Türkiyeilerlemeye devam etti, tesisleri geliştirdi ve profesyonel altyapı çalışmalarını sürdürdü." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılamamasını değerlendiren Takavi, "Türkiye Asya'da olsaydı her yaptığı müsabakada tüm takımlara dört ya da beş gol atabilirdi, ancak daha güçlü Avrupalı takımların varlığı nedeniyle Dünya Kupası'na katılma ihtimali de zorlaşıyor." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle savunma yaparak gol yememeyi hedeflediğini, daha sonra gol bulabilmek için hücuma geçtiğini değerlendiren Takavi, İran'ın da son zamanlarda Asya'da aynı taktiği kullandığını söyledi.
Takavi, İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki hedefleri hakkında ise şunları kaydetti:
"İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz, İran'ın savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu yüzden İran'ı zorlayabilecek takımlarla yaptığı müsabakalarla hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin İran'ın bulunduğu gruplardaki takımlardan İspanya, Portekiz ve Fas'a benzeyip benzememesi bu açıdan önem arz etmiyor. Bu açıdan bakılınca Türkiye'nin, taktik ve teknik yetenekler açısından İran’a baskı uygulayabileceğine kuşku yoktur. İran, Türkiye ile yapacağı müsabakada savunma sistemini İspanya ve Portekiz gibi büyük rakiplere karşı test etmek istiyor. İran'ın Dünya Kupası'nda karşılaşacağı rakiplerinden daha yüksek fiziki güce sahip olduğunu düşündüğüm Türkiye'nin fiziki gücünü devre dışı bıraksak bile Türkiye taktik açıdan da İran'a baskı uygulayabilecek kapasitededir."
İranlı eski futbolcu Takavi, ülkesinin Dünya Kupası'nda Portekiz ve İspanya gibi güçlü rakiplere karşı nasıl bir oyun tarzını benimseyeceği hakkında ise "İran, son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadığı futbolu oynamaya çalışacaktır." şeklinde görüş belirtti.
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