Türkiye istihdamda son 10 yılın AB lideri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Ankara Sanayi Odasının (ASO) ekim ayı meclis toplantısında, Türkiye ekonomisinin büyüme açısından bu yıl iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisi arasında en hızlı büyüyen üç ülke ekonomisinden birisi olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, bu durum karşısında, uluslararası kuruluşların Türkiye'ye dair büyüme tahminini artı yönde revize ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin bu yılın ilk iki çeyreğinde elde ettiği büyüme performansını, yılın üçüncü çeyreğinde de sürdüreceğine inandığını ifade eden Sarıeroğlu, "Bu süreçte, sanayi sektörümüz itici bir güç oldu. Sanayi sektörümüz, 6,3 oranıyla en hızlı büyüyen dördüncü sektörümüz oldu. Bu bağlamda, büyüme sonucunun alınmasında en büyük katkıyı da sanayicilerimizin verdiğini belirtmemiz gerekiyor." diye konuştu.

GENÇLER DAHİL EDİLECEK

Sarıeroğlu, 2008'de yaşanan küresel mali krizin etkilerinin dünyada hissedilmeye devam ettiğini belirterek, hükümetin pozitif bir bakış açısıyla attığı güçlü adımın, krizin Türkiye'den teğet geçmesini sağladığını söyledi.

Elde edilen bu sonucu tüm kesimlerin katkısıyla ortaya çıkan bir başarı hikayesi olarak niteleyen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

Bakanlık olarak gündemimizin birinci maddesi işsizlik. Göreve geldiğimizde 6 aylık bir eylem planı hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçmiş dönemde başlatılan Milli İstihdam Seferberliğine devam ediyoruz. Bu konuda da bir başarıya imza atıldı. 1,5 milyona yaklaşan ek istihdam sağlandı. Bunun 55 bini Ankara'da gerçekleşti. Bu rakam Türkiye ortalamasına baktığımızda yüksek bir oran. Önümüzdeki dönemde Milli İstihdam Seferberliğini paydaşlarımızın katkılarıyla yeni uygulamaya koyacağımız programlarla gençleri, kadınları ve engellileri de sürece dahil ederek başarılı bir performans yakalayacağız. 2007-2016 yılları arasında Türkiye'de toplam 7 milyon 775 bin kişi yani yaklaşık 8 milyon kişi iş gücüne girdi. Bu birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan bile fazla. İş gücüne katılım oranıyla AB ülkeleri arasında birinci sırada bulunuyoruz.

İSTİHDAM SAYISI İŞGÜCÜNE KATILIMDAN FAZLA OLMALI

Türkiye'nin AB ülkeleri arasında son 10 yılda en fazla istihdam artıran ülke olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, Türkiye'nin 6,5 milyon kişiye iş imkanı yarattığını söyledi.

Bazı basın kuruluşlarında işsizlik oranlarının düşürülememesiyle ilgili yorumların yapıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"8 milyona ulaşmış iş gücüne katılım var. Diğer taraftan 6,5 milyonluk yüksek bir istihdam performansı söz konusu. Bu tablo karşısında işsizlik oranlarını düşürmemiz için biraz daha çabalamamız lazım. İstihdam sayımızı, iş gücüne katılım rakamının üzerine çıkartmamız gerekiyor. Bunun için de yeni programları devreye sokmalıyız. İstihdam artışı tek başına işsizliğin azalması anlamına gelmiyor."

Türkiye'nin genç nüfusa sahip bir ülke olduğunu ve buna bağlı olarak her yıl yaklaşık 800 bin kişinin iş gücü piyasasına katıldığını belirten Sarıeroğlu, "Bunlara yeni işler yaratmalıyız. Yatırım ortamlarını daha da iyileştirerek, işverenlerimizin istihdam konusundaki motivasyonlarını ve heyecanlarını daha da artırıcı uygulamaları hayat geçirerek bunu başaracağız." dedi.

İŞKUR tarafından yürütülen işbaşı eğitim programlarının meslek edindirmede önemli bir görev üstlendiğini kaydeden Sarıeroğlu, bu programın etkinliğini ve kapsamını geliştireceklerini dile getirdi.

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