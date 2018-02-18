PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finalde Darüşşafaka'yı 90-76 mağlup ederek finale yükselen Anadolu Efes ve Beşiktaş Sompo Japan'ı 86-79'la geçen TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes maça hızlı başladı. Anadolu Efes, ilk çeyrekte rakip potaya tam 26 sayı gönderirken rakibinden sadece 17 sayı yedi.

Maçın ikinci periyodu, ilk çeyreğe göre daha kısır geçti. Anadolu Efes, 14 sayı üretirken TOFAŞ 15 sayıda kaldı ve farkı eritemedi. Anadolu Efes, ilk yarı sonunda soyunma odasına 40-32'lik farkla önde gitti.

Anadolu Efes 3. çeyreği 22-15, son çeyreği 16-14 önde tamamladı. Maçı 78-61 kazanan Anadolu Efes kupaya uzanan taraf oldu.

ANADOLU EFES 78 - TOFAŞ: 61

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Ziya Özorhon

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 4, Dragic 5, Simon 19, Motum 10, Dunston 13, McCollum 23, Brown 4, Birkan Batuk

TOFAŞ: Henry 6, Crocker 11, Morgan 8, Mejia 8, Owens 7, Barış Ermiş, Berkan Durmaz 8, Kadji 7, Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar 6

1. PERİYOT: 26-17

DEVRE: 40-32

3. PERİYOT: 62-47





Anadolu Efes, TOFAŞ'ın hücumda kötü başlamasını ilk dakikalarda iyi değerlendirdi. İçeriden ve dışarıdan sayılar üreten lacivert-beyazlı ekip, Doğuş Balbay'ın pota altındaki etkili oyunu sonrası Simon'un 3 sayılık basketiyle 8. dakikada 16 sayı farklı üstünlük (24-8) yakaladı. TOFAŞ, 9. dakikadaki 26-10 Anadolu Efes üstünlüğünün ardından 7-0'lık seriyle 1. periyot sonunda farkı 9 sayıya indirmesini bildi: 26-17.

Lacivert-beyazlı ekip, Brown'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 14. dakikayı 32-21 önde geçti. Anadolu Efes, rakibinin alan savunması karşısında boyalı alana girmekte zorlandı. Lacivert-beyazlı ekip, panik şutlarda da sayı bulamayınca TOFAŞ, Morgan'ın basketiyle 18. dakikada farkı 2 sayıya (34-32) indirdi. Savunma ribauntlarını almaya başlayan Anadolu Efes, Simon'un basketleriyle soyunma odasına 40-32 önde gitti.

Karşılaşmanın başından itibaren rakibini dış şutlara zorlayan Anadolu Efes, TOFAŞ'ın 17 adet üç sayılık atıştan birini sayıya çevirerek düşük yüzdede kalmasıyla amacına ulaştı. Rakibinin aksine McCollum ile üç sayılık basketlerden sayılar üreten lacivert-beyazlı takım, 3. periyot sonunda 62-47 üstünlük yakaladı.

Mücadele boyunca rakibine sadece 18 saniye (2-0) üstünlük şansı veren Anadolu Efes, hücumda ve savunmada iyi organize oldu. Son periyotta farkı bir araya 22 sayıya (71-49) çıkaran lacivert-beyazlı takım, karşılaşmayı 78-61 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman da maçı izledi. Cedi Osman, final mücadelesi öncesi eski takımı Anadolu Efesli oyuncularla hasret giderdi.

EN ÇOK KAZANAN ANADOLU EFES!

Erkekler Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluğu Anadolu Efes yaşadı! Lacivert-beyazlılar, 11 kezle Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Kupada 14 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.

Kupayı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007 ve 2008-2009 sezonlarında da mutlu sona ulaşmıştı.