Türkiye'nin önemli kayak merkezine 3 yeni pist yapılıyor

Bursa merkezden karayoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, yılın ortalama 4 ayı kayak yapılabilen "oteller bölgesi"ndeki pist sayısı 20'den 23'e çıkarılacak. Bursa Valisi İzzettin Küçük yaptığı açıklamada, Uludağ'ın sadece bir kayak merkezi olmadığını belirterek, bölgenin her mevsim ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.



Küçük, Uludağ'ın hafta sonları yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Uludağ'a geçen yıl karayoluyla 1 milyon 638 bin kişi geldi. Bunun dışında teleferikle Uludağ'a çıkanlar da var. Böyle olunca müthiş bir ziyaretçi sayısına ulaşıyoruz. Türkiye'de hiçbir dağın bu kadar ilgi gördüğünü zannetmiyorum. Bu yoğunluktan dolayı oradaki kayak pistlerinin sayısını artırmak için çalışma başlattık. Uludağ'a üç yeni pist kazandıracağız. Havaların ısınması ve bölgedeki karın erimesiyle çalışmalara başlayacağız. Gelecek kayak sezonuna bu pistleri yetiştireceğiz."

"KAYAK SÜRESİNİ UZATMAK İÇİN SUNİ KAR ÇALIŞMAMIZ VAR"



Uludağ'ın her geçen yıl standardını yükselttiklerini ifade eden Küçük, "Kayak süresini uzatmak için suni kar çalışmamız var. Kayakçıların burada daha güzel şartlarda daha fazla vakit geçirmesini istiyoruz" dedi.



Küçük, Türkiye'nin kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'ın her yıl yeni kazanımlarıyla hizmet sunduğunu belirterek, "Uludağ'daki otopark sorununu hallettik, yolları genişlettik. HGS sistemini devreye soktuk. Güvenlikle ilgili çok geniş kapsamlı çalışmalar yaptık, izleme sistemleri kurduk. Yani Uludağ her geçen yıl gelişiyor" diye konuştu.

ULUDAĞ NEREDE?



Uludağ, Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olarak kış ve kayak turizminin en önemli merkezi konumunda bulunuyor. Osmangazi Köprüsü'nün yapılmasının ardından İstanbul'dan 2,5-3 saatlik bir sürede ulaşılabilen Uludağ'a Bursa kent merkezinden 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de çıkılabiliyor.



Uludağ'daki 1. Yerleşim Bölgesi'nde 12, 2. Yerleşim Bölgesi'nde 5 otel, 6 binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Her yıl kayak sezonunun açılmasıyla binlerce kişiyi ağırlayan kayak merkezinde, otel ve misafirhanelere ait 300 metre ile bin 980 metre arasında uzunluklara sahip 20 kayak pisti bulunuyor.