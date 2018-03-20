Türkiye'nin önemli kayak merkezine 3 yeni pist yapılıyor

Bursa merkezden karayoluyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, yılın ortalama 4 ayı kayak yapılabilen "oteller bölgesi"ndeki pist sayısı 20'den 23'e çıkarılacak. Bursa Valisi İzzettin Küçük yaptığı açıklamada, Uludağ'ın sadece bir kayak merkezi olmadığını belirterek, bölgenin her mevsim ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.
Küçük, Uludağ'ın hafta sonları yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Uludağ'a geçen yıl karayoluyla 1 milyon 638 bin kişi geldi. Bunun dışında teleferikle Uludağ'a çıkanlar da var. Böyle olunca müthiş bir ziyaretçi sayısına ulaşıyoruz. Türkiye'de hiçbir dağın bu kadar ilgi gördüğünü zannetmiyorum. Bu yoğunluktan dolayı oradaki kayak pistlerinin sayısını artırmak için çalışma başlattık. Uludağ'a üç yeni pist kazandıracağız. Havaların ısınması ve bölgedeki karın erimesiyle çalışmalara başlayacağız. Gelecek kayak sezonuna bu pistleri yetiştireceğiz."
"KAYAK SÜRESİNİ UZATMAK İÇİN SUNİ KAR ÇALIŞMAMIZ VAR"
Uludağ'ın her geçen yıl standardını yükselttiklerini ifade eden Küçük, "Kayak süresini uzatmak için suni kar çalışmamız var. Kayakçıların burada daha güzel şartlarda daha fazla vakit geçirmesini istiyoruz" dedi.
Küçük, Türkiye'nin kış turizminin önemli merkezlerinden olan Uludağ'ın her yıl yeni kazanımlarıyla hizmet sunduğunu belirterek, "Uludağ'daki otopark sorununu hallettik, yolları genişlettik. HGS sistemini devreye soktuk. Güvenlikle ilgili çok geniş kapsamlı çalışmalar yaptık, izleme sistemleri kurduk. Yani Uludağ her geçen yıl gelişiyor" diye konuştu.
ULUDAĞ NEREDE?
Uludağ, Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olarak kış ve kayak turizminin en önemli merkezi konumunda bulunuyor. Osmangazi Köprüsü'nün yapılmasının ardından İstanbul'dan 2,5-3 saatlik bir sürede ulaşılabilen Uludağ'a Bursa kent merkezinden 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de çıkılabiliyor.
Uludağ'daki 1. Yerleşim Bölgesi'nde 12, 2. Yerleşim Bölgesi'nde 5 otel, 6 binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Her yıl kayak sezonunun açılmasıyla binlerce kişiyi ağırlayan kayak merkezinde, otel ve misafirhanelere ait 300 metre ile bin 980 metre arasında uzunluklara sahip 20 kayak pisti bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.