Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde başlatılan Astana görüşmelerinde 4 çatışmasızlık alanından biri olarak kabul edilen İdlib’de; Türkiye, Rusya ve İran gözlem noktaları belirlenen sınır hattı boyunca tamamladı. Türk diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye’nin geçen hafta 12 gözlem noktasını tamamlamasının hemen ardından, olası sızma girişimlerine karşı Rusya ve İran da dün itibarıyla gözlem noktalarını hayata geçirdi.

TÜRKİYE 12, RUSYA 10 VE İRAN 7 ÜS KURDU

Astana’da “çatışmasızlık bölgesi” ilan edilen en geniş ve en zorlu bölge olarak değerlendirilen İdlib’de dün itibaryla 3 ülkenin belirlenen gözlem noktalarının tamamlaması ile birlikte bölgede hayatın normale döneceği ifade edildi. Askeri kaynaklar, sınır çizgisi boyunca gözlem noktalarının kurulumunun tamamlandığını belirtiyor. İdlib sınır çizgisi hattında toplamda Türkiye tarafından 12, Rusya tarafından 10 ve İran tarafından 7 gözlem noktası kurulduğu ifade edildi.

ORTAK KOORDİNASYON MERKEZİ KURULDU

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in aldığı bilgiye göre, gözlem noktaları arasında kalıcı olası riskleri en aza indirecek bir “irtibat koordinasyon merkezinin” de oluşturulduğu ifade edildi. Askeri kaynaklar, rejimin ihlalleri, askeri eylemlerin sona erdirilmesi hakkında sürekli bilgi alışverişi sağlandığını aktardı. Buna ek olarak, koordinasyon merkezinin ihtilaflı durumların çözümüne yönelik tedbirler aldığını ve çalışmaların 1 ay içinde işbirliğini artırarak işleyeceğini belirtti.

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