'Türkiye yatırımda cazibesini koruyor'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla, Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Yatırımcılar Derneği tarafından, ‘İçinde Olmaya Değer’ temasıyla ‘Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması’ düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Türkiye’nin yabancı yatırımcılar için cazibesini koruduğunu söyledi.



Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, Ergün Turan, Türkiye’deki gayrimenkul yatırımının cazibesine değinerek “Devletimiz, yabancı yatırımcıya yönelik, Türkiye’nin, İstanbul’un yarıştığı dünya metropollerine göre mevzuattan vergi düzenlemelerine kadar büyük kolaylıklar sunuyor. Yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye’nin yatırım cazibesini koruduğu bir ortamda, elimizdeki güçlü argümanlarla ‘Türkiye’ye yatırım zamanı’ olduğunu tekrar tekrar anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.



‘YATIRIMCI HER ZAMAN KAZANIR’



Devletin yatırım yapanın her zaman yanında olduğunu söyleyen Ergün Turan, Türkiye’ye yatırım yapanın her zaman kazanacağını, bundan sonra da kazanmaya devam edeceğini dile getirdi. Turan, Beyoğlu’nun konut yaşamından iş hayatına, kültürsanattan turizme, hayata dair tüm sosyal, fiziki ve ekonomik unsurları bir arada en dinamik haliyle yaşattığını ifade etti.



BAŞKALARINA TARİHİN ÖNEMİNİ ANLATTIK



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmasında Türkiye’de şehirciliğin geçmişine değindi. Bakan Özhaseki, tarihi, doğal ve kültürel mirasın önemini öncelikle belediye başkanlarına anlatmaya başladıklarını kaydederek, gelinen noktada bu koruma sürecini başlattıklarını söyledi.



Özhaseki, “Emin olun belediye başkanlarına tarihi, doğal kültürel mirasın ne olduğunu, bunların nasıl korunması gerektiğini, bunlara fonksiyon yüklenerek geleceğe nasıl taşınması gerektiğini, bu mirası geleceğe taşımanın önemini senelerce anlata anlata bir hal olduk. Neticede anlattık. Belediye faaliyet raporlarına bakın Anadolu’daki birçok kentte, ilçede belediyeler, ‘suyu getirdik, kanalı getirdik, şu yolu açtık’ derlerdi. Şimdi tarihi eserleri nasıl koruduklarını anlatıyorlar. Bu bilinç çok önemli bir şey bugün ülkemiz için” ifadelerini kullandı.



100 BİN KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan konuşmasında göreve geldiği 2004’ten bu yana 5 bin 737 binanın restorasyon ve renovasyonunu gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Beyoğlu’nun içinde bulunduğu değişim ve dönüşüme rakamlarla da değinen Demircan, 2004 yılında 6 bin olan konaklama kapasitesinin 46 bine çıktığını söyledi.



Beyoğlu’ndaki konaklama yatırımlarının 1.6 milyar dolara ulaştığını anlatan Demircan, “Bu otellerde 20.000 sürekli istihdam sağlanırken günlük 5 milyon dolar, yıllık ise 1.9 milyar dolarlık ekonomi oluştu. Turizm, hizmet ve perakende sektöründeki yatırım toplamı ise 3 milyar doları buldu. Tüm bu yeni yatırımlarla birlikte 13 yıl içerisinde 100 bin yeni istihdam oluştu” dedi. İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmalarına yönelik bilgi veren Demircan, çalışmaların bir ay içinde sona ereceğini söyledi.

