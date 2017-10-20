Türkiye’den Çin ve Güney Kore’ye yatırım turu

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, 16-20 Ekim'deki Güney Kore ve Çin temasları sırasında yatırımcılarla buluştu. Buradaki şirketleri Türkiye’ye yatırıma davet eden Ermut, Uzakdoğu Asya ekonomilerinin Türkiye için önemli bir uluslararası doğrudan yatırım kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.



Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Güney Kore ve Çin’in aynı zamanda dünyada en çok yatırım yapan ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Ermut, şöyle konuştu:



"Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin uluslararası ilişkilerdeki vizyonlarına paralel olarak ikili ekonomik ilişkiler noktasında ortaklarımızı ve kaynaklarımızı artırıp çeşitlendirerek, ülkemizi küresel şoklara ve algı operasyonlarına karşı daha güçlü kılmak adına bu ülkelerde daha çok yatırım yapmamız lazım. Uzakdoğu Asya ekonomileri Türkiye için önemli bir uluslararası doğrudan yatırım kaynağı olmaya devam ediyor. Bu sebeple her yıl yaptığımız Uzakdoğu yatırım turlarımıza bu yıl da devam ettik. Uzakdoğu şirketlerinin Türkiye’ye duyduğu güveni yerinde görmekten çok memnum oldum."





"ÇİN, KÜRESELLEŞMEYE ÖNEM VERECEK"



Ermut, yaptıkları seminerler ve görüşmeler sırasında Türkiye’ye duyulan ilginin de oldukça yüksek olduğunu gördüklerini anlatarak, "Son 10 yıllık dönemde Çin’den Türkiye’ye 2 milyar dolar, Güney Kore’den ise 2007-2016 yıllarında 1,9 milyar dolar yatırım çektik. Temaslarımız sonrası rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye ekonomisi Güney Kore ve Çin yatırımcıları için önemli bir pazar olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Çin’e önemli bir zamanda gittiklerini vurgulayan Ermut, ülkede bulundukları dönemde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 5 yılda bir yapılan Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi’nin gerçekleştirildiğini söyledi.



Ermut, burada Çin ekonomisiyle ilgili çok önemli mesajlar verildiğini belirterek, "Başkan Xi, özellikle Çin ekonomisiyle ilgili dışa açılımın artacağını ve yatırımları teşvik edeceklerini söyledi. Türkiye’nin de bir parçası olduğu ‘Kuşak ve Yol Projesi’ kapsamında küreselleşmeye öncelik verecekler. Toplantılarda da bu siyasi iradenin yansımalarını gördük, çok faydalı görüşmeler yaptık. Önümüzdeki günlerde bu iki ülkeden birçok sektörde önemli yatırımlar geldiğini göreceğiz" diye konuştu.



TÜRKİYE: STRATEJİK BİR YATIRIM ÜSSÜ



TYDTA tarafından Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 16-18 Ekim'de Seul’de, Kore Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (KCCI) desteğiyle "Türkiye: Stratejik Bir Yatırım Üssü" başlıklı seminer düzenlendi.



Seminere, Güney Kore’nin önde gelen şirketlerinden 120 üst düzey yönetici katıldı. Seminerde Türkiye’de yatırım fırsatları konuşuldu.



Aynı zamanda, bu yıl 18’incisi düzenlenen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ve eski Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da katıldığı World Knowledge Forum’da (Dünya Bilgi Forumu) "Türkiye’de Yatırım" odaklı bir panel gerçekleştirildi. Panelde Ermut’un yanı sıra Kibar Holding Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Tamer Saka da konuşmacı olarak yer aldı.





ŞANGHAY YATIRIM AJANSI İLE İMZA



Çin’in Şanghay kentinde düzenlenen "Türkiye Yatırım Ortamı Semineri"ne TYDTA yetkililerinin yanı sıra, ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Xu Keen, Netaş’ın hisselerini satın alan ve Çin’in en büyük iki telekomünikasyon şirketinden biri olan ZTE’nin üst düzey yöneticileri de katılarak, Türkiye’deki yatırım tecrübelerini diğer Çinli şirketlere aktardı.



Otomotiv, kimya ve petrokimya, enerji, elektronik, makine ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren ve Çin’in en büyük şirketlerinden 100’e yakın firma temsilcisinin katıldığı seminer sonrasında, TYDTA ile Şanghay Yatırım Ajansı arasında bir de mutabakat zaptı imzalandı.



Arda Ermut ve beraberindeki heyet, ayrıca Türkiye’de önemli yatırımları bulunan ZTE ve Huawei’nin Ar-Ge merkezilerini ziyaret etti.

Arda Ermut

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

Uzakdoğu Asya ekonomileri

çin