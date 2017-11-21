Türkücü Buray

HT Magazin’de yer alan habere göre, babası Türk halk müziği sanatçısı olan ünlü şarkıcı, ‘Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım’, ‘Yazımı Kışa Çevirdin’, ‘Zeynebim’ ve ‘Çeşmi Siyahım’ gibi sevilen türküleri evinde akustik şekilde yorumladı.

Ünlü popçu, repertuvarına türküleri de ekleyeceğini söyledi.

BURAY