TÜRSAB'da Başaran Ulusoy adaylıktan çekildi

Ulusoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda başkanlık için aday olacağını belirtmişti. Ulusoy, yeni dönemde başkan adaylığından vazgeçtiğini, TÜRSAB'ın internet sitesinde yer alan bir açıklama ile duyurdu.
Uzun bir açıklama ile yeniden aday olmayacağını açıklayan Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:
"1983 yılında başlayan TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeliğim, günümüze kadar muhtelif zaman aralıkları ile süre geldi ve 1999 yılından bu yana geçen onsekiz yıllık süre içerisinde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizlere, sektöre ve Birliğe hizmet vermeye devam ettim.
İfade etmeliyim ki, benim için her anı büyük bir onur ve keyif dolu olan bu uzun zaman dilimi, daima hayatımın en özel bölümünde muhafaza edilecektir.
Ancak, camiamızda artık kavgaya, kine ve bölünmeye gönlüm razı gelmiyor. Zira devir, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme, kenetlenme devridir.
Ancak, yaşadığımız ve hiç alışık olmadığımız bu gergin süreç şahsım üzerine kurgulanarak devam ettirildiğinden ömrünün büyük bir bölümünü bu sektöre ve Birliğimize hizmet ederek geçiren bir büyüğünüz olarak kabullenme sınırımı aşmış bulunmaktadır.
Bu nedenle; Birliğin 23.görev dönemi Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığından çekildiğimi bilgilerinize sunuyorum."
BAŞARAN ULUSOY KİMDİR?
1949 yılında Trabzon’da doğdu, 1970 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Turizm sektöründen önce inşaat, taşıma, ulaşım, sigorta gibi bir dizi sektörde faaliyet gösteren Ulusoy, 1981 yılında TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Muhasip Üye olarak görev yaptı. 1991-93 döneminde TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geldi, 3 dönem aradan sonra 1999’da yeniden Başkan oldu.
TEMA Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı.
Halen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Danışma Kurulu, SKAL International Klüp, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve DEİK’in Yönetim Kurulu Üyesi olan Ulusoy; TOBB Turizm Sektörü Meclis Başkanı, UKTAŞ (Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri İşletmeciliği), Efes Kongre Merkezi-Kuşadası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.
18 yıl boyunca TÜRSAB’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet veren Ulusoy, evli, iki çocuk ve dört torun sahibi.
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