Tutsak 3. bölüm fragmanı! Tutsak hangi kanalda? Tutsak saat kaçta?

Oyuncu kadrosunda Pamir Pekin, Gülper Özdemir, Caner Şahin ve Ayda Aksel gibi isimlerin yer aldığı Tutsak, 3. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Peki Tutsak 3. bölümünde neler yaşanacak? İşte Tutsak 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
TUTSAK 3. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ
Sadullah’ı öldürmekle suçlanan Kenan’ın tutuklanması aileyi zor durumda bırakır. Kenan’la birlikte Durusu’daki av evine giden Elif, olanları polise açıklamakta zorlanır. Elif’in üzerindeki şüpheleri gidermesi için, polisle işbirliği yapması gerekmektedir.
Leman ve Kenan, Elif’le ilgili niyetlerini gizlemeye çalışsa da, ailenin geri kalanı ve çalışanların Elif’e dair şüpheleri durumu daha zor bir hale getirir. Elif’i korumak isteyen Bahadır ise onu bu konağa sokmanın bir hata olduğunu düşünmeye başlamıştır.
Elif’in geçmişinden gelen bir tanıdık, zorlu geçmişini bir kez daha karşısına çıkartacak, Sadullah’ın öldürüldüğü yerde bulunan bir delil ise tüm gidişatı değiştirecektir.
Tutsak'ın yeni bölümü saat 20:00'de Kanal D'de yayınlanacak.
TUTSAK 2. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Kenan, kendisine yardımcı olması için Elif’i ailenin av evine götürür fakat Elif’in av evine gitmesi ve yaşananlar Kenan’ın başına bela açacaktır.
Elif, Sadullah’ın ölümüyle ilgili Kenan’dan şüphe duymaya başlayacak, Bahadır ise Elif’i korumaya çalışırken kendisini tehlikeli durumlara sokacaktır.
Elif tüm bu olanların ortasında kalırken bir taraftan da Bennu’nun oyununa kurban gidecektir. Kenan’ın polis tarafından sorgulanmasına sebep olan kişi ise ailenin içinden tahmin etmedikleri biri olacaktır.
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