Uber’in ürünlerden ve Uber Elevate programından sorumlu tepe yöneticisi Jeff Holden, şirketten ayrılan kilit isimler kervanına katılıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana Uber’den ayrılan yöneticilerin sayısı 10’u geçmiş durumda.

Holden’ın sorumlu olduğu Uber’in Elevate isimli uçan otomobil operasyonu artık Eric Allison tarafından yönetilecek.

UBER YERDEN KESECEK! UÇAN TAKSİ İÇİN TARİH VERDİLER

Yeni CEO Dara Khosrowshahi, geçtiğimiz ağustosta göreve gelmesinden bu yana şirketin imajını ve kârlılığını artırmak için radikal dönüşümler gerçekleştiriyor. Şirket, sürücülerle ilişkilerini iyileştirmek için onlara özel bir uygulama geliştirmişti.

Uber’in hukuk yöneticisi Salle Yoo ve dış ilişkilerden sorumlu lideri Dave Clark ikilisi geçtiğimiz eylül ayında işlerinden ayrılmıştı. Öte yandan şirket 2015 yılından bu yana bir CFO arıyor. Uber’in 2019 yılında halka açılmayı planladığı ve bu nedenle iyi bir finans yöneticisine ihtiyaç duyduğu biliniyor.

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