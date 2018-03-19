İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber son zamanlarda taksicilerin yaptığı gösteriler ve buna karşı verilen tepkilerle sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya hesabından düşüncelerini dile getiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar; Uber sürücülerine karşı yapılan barbarca yaklaşımı kınıyorum. Taksilerin bu zihniyeti ve sınır bilmez hareketleri zaten uber'in neden tercih edildiğini açık kanıtı niteliğinde değil mi? Gittiğim yurt dışı seyahatlerde ben de keyifle kullanıyorum. açıklamasını yaptı.